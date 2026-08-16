Πάρος: Ο υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό ταξί περιγράφει τα όσα έγιναν – «Μπορούσε να με έχει σκοτώσει»

Σοκ έχει προκαλέσει η επίθεση στην Πάρο για πάρκινγκ, όπου ένας οδηγός ταξί φέρεται να ξυλοκόπησε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων.

Ο άνδρας που φέρεται να δέχτηκε την επίθεση σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, μίλησε για τα όσα συνέβησαν και περιέγραψε το περιστατικό στην Πάρο.

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«Εδώ με χτύπησε στα μάτια, 2-3 φορές μου έδωσε μπουνιές», είπε ο στον Alpha ο 71χρονος υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάρο.

«Ε βέβαια φοβήθηκα, μπορούσε να με έχει σκοτώσει αυτός με την τρέλα που πούλαγε», είπε αρχικά ο άνδρας.

Ο υπάλληλος, περιγράφει τα όσα συνέβησαν πριν τον ξυλοδαρμό που είδε το φως της δημοσιότητας.

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Όπως αναφέρει μία τουρίστρια από το Βέλγιο, είχε μόλις επιστρέψει τη γουρούνα που είχε νοικιάσει. Η αλυσίδα στον χώρο όπου παραδίδονται τα οχήματα ήταν κατεβασμένη και η γυναίκα σταμάτησε εκεί και έτσι ο οδηγός ταξί ξεκίνησε να διαπληκτίζεται μαζί της, πριν παρέμβει ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικιάσεων.

«Της είπε να πετάξει τη γουρούνα έξω, την έσπρωχνε και μόλις με βλέπει άρχισε και φώναζε», περιέγραψε το θύμα της επίθεσης.

Ο οδηγός ταξί λίγες ώρες νωρίτερα δήλωσε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του όμως τόνισε ότι δεν ξεκίνησε εκείνος πρώτος τον καυγά και όπως περιέγραψε πως ο υπάλληλος, έβριζε του φώναζε και τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε.

Ο υπάλληλος αμφισβητεί τα όσα περιέγραψε ο οδηγός ταξί και υποστηρίζει ότι «δεν κατάλαβε πότε τον έπιασε από τον λαιμό» ο άνδρας και ότι εκείνος «τον χτύπησε σε άμυνα».

Ο 71χρονος κατέθεσε μήνυση κατά του οδηγού ταξί, που έχει απολυθεί μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο με την επίθεση.

Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ο οδηγός ταξί που ενεπλάκη σε επεισόδιο στην Πάρο, όπου σημειώθηκε ξυλοδαρμός με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων έπειτα από διαφωνία για θέση πάρκινγκ. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε τον γύρο των social media.