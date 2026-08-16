Φωτιά στη Σαλαμίνα: Το σημείο που βρέθηκαν οι δύο νεκροί – Η πυρκαγιά ξεκίνησε από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια

Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά και εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα αποτυπώνουν οι εικόνες από την περιοχή. Η κατάσταση στο νησί του Σαρωνικού είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη για να περιορίσουν τα μέτωπα.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πρώτη φωτιά στη Σαλαμίνα, στην οδό Ανδρομάχης, φέρεται να ξεκίνησε από οικόπεδο στο οποίο υπήρχαν πολλά σκουπίδια.
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Στο σημείο γράφτηκε και η τραγική πλευρά της πυρκαγιάς, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι δύο άνθρωποι που βρέθηκαν νεκροί ήταν ζευγάρι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της φωτιάς, πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, που εντοπίστηκαν στην αυλή του σπιτιού τους. Στο βίντεο αποτυπώνεται το σημείο της πυρκαγιάς που οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι δύο τους, έχασαν τη ζωή τους πριν ακόμη προλάβουν να φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα.
Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα στη φωτιά στη Σαλαμίνα εδώ.
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Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία, επισκέπτη της περιοχής, που ενώ βοηθούσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, είδε τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.
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Το σημείο «μηδέν»
Κάτοικος της οδού Ανδρομάχης, ο οποίος ειδοποίησε την Πυροσβεστική στις 14:43, κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια.
Την ίδια ώρα, εικόνες από drone της Πολιτικής Προστασίας καταγράφουν την εντυπωσιακή ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκαν οι φλόγες στα Περιστέρια το μεσημέρι της Κυριακής (16.08.2026).
Μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά, η πυρκαγιά είχε πάρει γρήγορα διαστάσεις, με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι εικόνες από τις 14:46, μόλις τρία λεπτά μετά την αναγγελία της φωτιάς, δείχνουν την ταχύτητα εξάπλωσης του μετώπου.
Την ίδια στιγμή, δεύτερη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Σελήνια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε δύο διαφορετικά μέτωπα στο νησί.
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Συνολικά, για τις δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 250 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα, σε μια μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό των μετώπων.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται από την Πυροσβεστική αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό της τμήμα προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε εξ αμέλειας είτε από δόλο, κάτι που θεωρείται πιθανό λόγω του σημείου έναρξης. Έντονος είναι ο προβληματισμός και για την σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού.