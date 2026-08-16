Εντοπίστηκαν οι 13χρονοι που έπαιζαν με τη φωτιά σε δάσος στην Πεντέλη για ένα challenge στα social media

Ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν οι τρεις ανήλικοι που φέρεται να έπαιζαν με τη φωτιά σε δασική έκταση στην Πεντέλη, στο πλαίσιο challenge για τα social media.

Το περιστατικό στο δάσος στην Πεντέλη με τους ανήλικους που έπαιζαν με την φωτιά είχε γίνει γνωστό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον ΑΝΤ1 την περασμένη εβδομάδα.

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Στο βίντεο, που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός, οι ανήλικοι φαίνονται να ανάβουν φωτιά σε πευκόφυτη έκταση κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, σε ημέρα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, και στη συνέχεια να επιχειρούν να την περιορίσουν.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ενημερώθηκε το 112 και η Πυροσβεστική προχώρησε στην ταυτοποίηση των ανηλίκων, οι οποίοι είναι 13 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της ΔΑΕΕ εντόπισαν τους ανηλίκους και τους γονείς τους.

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Οι 13χρονοι φέρεται να ζήτησαν συγγνώμη, ενώ οι γονείς τους φέρεται να δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν για το συγκεκριμένο challenge.

Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.