Φωτιά στη Σαλαμίνα: Διπλό πύρινο μέτωπο, κοντά σε σπίτια οι φλόγες – Μήνυμα του 112 για 6 περιοχές και εκκένωση διά θαλάσσης από Σελήνια και Κακή Βίγλα

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύο μέτωπα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία των φλογών προς κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκε περίπου στις 14.45, με την πρώτη εστία να εντοπίζεται σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια και τη δεύτερη στην περιοχή Σελήνια .

Συναγερμός έχει σημάνει για τη φωτιά στη Σαλαμίνα , όπου δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Κυριακής (16.08.2026), με τις φλόγες να έχουν φτάσει κοντά σε αυλές σπιτιών και να έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ έχουν εκδοθεί μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από Περιστέρια και Αίας Κλαμπ, καθώς και από την Κακή Βίγλα.

Εκκενώσεις μέσω του 112

Λόγω της εξέλιξης των δύο πύρινων μετώπων και των ισχυρών ανέμων, το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα, με διαδοχικές εντολές απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές της Σαλαμίνας.

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Στις 14.55 εστάλη το πρώτο μήνυμα του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 15.05, ακολούθησε νέο μήνυμα με εντολή απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Περιστέρια και Αίας Κλαμπ Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Περιστερίων προς Αιάντειο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Περιστέρια και #Αίας κλαμπ #Σαλαμίνας της περιφέρειας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω του Λεωφόρο Περιστεριών πρός #Αιάντειο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Στις 15.18 ακολούθησε νέο μήνυμα για απομάκρυνση από τις Κολώνες προς την παραλία Σατερλή. Στις 15.32 το 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη να απομακρυνθούν προς το Αιάντειο, ενώ τρία λεπτά αργότερα, στις 15.35, νέα ειδοποίηση αφορούσε την Κακή Βίγλα, με την ίδια κατεύθυνση απομάκρυνσης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Δεή_Χαλιώτη και #Περάνη #Σαλαμίνας της περιφέρειας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω του Λεωφόρο Περιστεριών πρός #Αιάντειο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Την ίδια ώρα, απομάκρυνση έχει ζητηθεί και για την περιοχή Κακή Βίγλα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εξετάζεται η απομάκρυνση κατοίκων από τη συγκεκριμένη περιοχή διά θαλάσσης, με τη συνδρομή του Λιμενικού και μικρών αποβατικών σκαφών.

Φωτιά στην Σαλαμίνα: 146 πυροσβέστες και επτά εναέρια μέσα

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν κινητοποιηθεί 146 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές.

Από αέρος επιχειρούν δέκα μέσα, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν παράλληλα υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Στις δασικές #πυρκαγιές στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια #Σαλαμίνα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και κινητοποιήθηκαν 146 #πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα, 4 Α/Φ και 6 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Όπως είπε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος στην ΕΡΤ, «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, έχουν καεί σπίτια», και τόνισε ότι το κύριο μέλημα είναι τα πλωτά μέσα για την εκκένωση στην περιοχή Περιστέρια.

Το πιο δύσκολο από τα δύο μέτωπα όπως τόνισε είναι εκείνο στα Περιστέρια.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, γίνεται κινητοποίηση για να πραγματοποιηθεί εκκένωση από τη θάλασσα, με πυροσβεστικά πλοιάρια να βρίσκονται στο σημείο.

Ειδικά η πυρκαγιά στα Περιστέρια, κοντά στον οικισμό, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα.

Ισχυροί άνεμοι στην Αττική, «red code» σε 7 περιοχές

Οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην Αττική πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση να αναμένεται από το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, επτά περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.