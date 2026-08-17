Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στα Περιστέρια – Σοβαρά 3 από τους τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια

Καλύτερη είναι σήμερα το πρωί (17/8/2026) η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στα Περιστέρια και στα Σελήνια της Σαλαμίνας, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν κάθε αναζωπύρωση της φωτιάς και τα εναέρια μέσα να βρίσκονται σε επιφυλακή για να ξεκινήσουν τις ρίψεις με το πρώτο φως του ήλιου, εφόσον χρειαστεί.

Πλέον οι έρευνες των αρχών εντείνονται για να διαπιστωθεί από που ξεκίνησε η φωτιά στη Σαλαμίνα που στέρησε τη ζωή σε δύο κατοίκους της περιοχής, καθώς εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες μέσα στο σπίτι τους στα Περιστέρια. Η πιθανότητα εμπρησμού δεν έχει αποκλειστεί από την πυροσβεστική ενώ, ένα σημείο στο οποίο υπήρχαν μαζεμένα σκουπίδια φαίνεται να ήταν το σημείο μηδέν απ’ όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτοικος της περιοχής Περιστέρια στη Σαλαμίνα, ο Άγγελος Χατζής, χορογράφος της εθνικής λυρικής σκηνής, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τον πύρινο εφιάλτη που έζησε.

Αρχικά ενημέρωσε ότι «τα περισσότερα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα και από τη φωτιά πρέπει να έχουν καεί τουλάχιστον τα 20 από τα περίπου 50 σπίτια που βρίσκονται στον οικισμό Περιστέρια». Μάλιστα όπως είπε: «Κάηκαν τα χέρια και τα μαλλιά μου παλεύοντας με τη φωτιά».

Ακόμα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔHΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ενημέρωσε ότι «5 εγκαυματίες από τη φωτιά στη Σαλαμίνα νοσηλεύονται στο Θριάσιο, 3 είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταστροφές σε σπίτια και οχήματα

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στα Περιστέρια αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Κτίσματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η φωτιά έχει αφήσει πίσω της μόνο καμένα τμήματα των κατασκευών, καθιστώντας δύσκολο ακόμη και τον προσδιορισμό του αν επρόκειτο για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.

eurokinissi

eurokinissi

Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στα κτίσματα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ξεκινούν πλέον την καταγραφή των απωλειών και των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά.

eurokinissi

Χωρίς ενεργό μέτωπο η Κακή Βίγλα

Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κακή Βίγλα, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς στα Περιστέρια.

Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές στη Σαλαμίνα, με τις αρχές και τους κατοίκους να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον απολογισμό μιας ιδιαίτερα δύσκολης νύχτας.

Με δύο ανθρώπινες ζωές να έχουν χαθεί, εγκαυματίες, καταστροφές σε περιουσίες και μεγάλες εκτάσεις καμένης γης, οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

593 απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης

Στους 593 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής δύο θανάτους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς

Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Μπαράζ μηνυμάτων 112

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν τα κάτωθι έξι μηνύματα από το 112:

Στις 14:55 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Στις 15:05, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλάμπ με κατεύθυνση πρός Αιάντιο.

για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλάμπ με κατεύθυνση πρός Αιάντιο. Στις 15:18 , για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατερλή.

, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατερλή. Στις 15:22 , για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελίνια.

, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελίνια. Στις 15:32 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι με κατεύθυνση προς Αιάντιο.

για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι με κατεύθυνση προς Αιάντιο. Στις 15:35, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κακή Βίγλα προς Αιάντιο.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει το μεσημέρι της Δευτέρας ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στο νησί.

ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ανοικτή η Αίθουσα «Μπόγρη» για την προσωρινή φιλοξενία πολιτών

Σε χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που επηρεάζονται από την πυρκαγιά έχει μετατραπεί το Δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον Δήμο να θέτει στη διάθεσή τους την Αίθουσα «Μπόγρη».

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, η αίθουσα είναι ήδη ανοικτή και μπορούν να προσέλθουν όσοι χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Έχει επίσης προβλεφθεί η παροχή νερού και βασικής υποστήριξης στους πολίτες που θα καταφθάσουν στο σημείο.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας όπου απαιτηθεί.