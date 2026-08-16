Φωτιά στη Σκύρο: Πάνω από 3.600 στρέμματα έγιναν στάχτη – Η εικόνα από τον δορυφόρο Copernicus

Περισσότερα από 3.600 στρέμματα έχει κάψει η φωτιά στη Σκύρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε ο δορυφόρος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου το απόγευμα του Σαββάτου (15.08.2026), περίπου στις 16:00, και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

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Η δορυφορική εικόνα από τη φωτιά στη Σκύρο, η οποία ελήφθη στις 10:42 το πρωί της Κυριακής (16.08.2026), δείχνει ότι η συνολική έκταση μέσα στην περίμετρο της πυρκαγιάς φτάνει τα 3.636 στρέμματα.

Το βράδυ της Κυριακής, πάντως, η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι δυνάμεις επικεντρώνονται σε διάσπαρτες εστίες και σημεία που συνεχίζουν να βγάζουν καπνό.

Η μάχη θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο να οριοθετηθεί πλήρως η πυρκαγιά και, κυρίως, να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανές αναζωπυρώσεις.

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Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στη νότια πλευρά της πυρκαγιάς, προς τον Άγιο Φωκά. Αντίθετα, το ανατολικό τμήμα προς την περιοχή Πεύκο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και δεν προκαλεί πλέον την ίδια ανησυχία.

Οι φλόγες πέρασαν μέσα από πυκνό πευκοδάσος, μεγάλο μέρος του οποίου είχε αναγεννηθεί μετά από προηγούμενη μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σχεδόν στο ίδιο σημείο το 2008.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για να εξακριβωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Τη διερεύνηση των αιτιών έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.