Ελλάδα

Ζεφύρι: Τέσσερις συλλήψεις για οπλοκατοχή, βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια

Κατά την έρευνα των Αρχών, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, επιμελώς κρυμμένη στο εσώρουχό του
Τέσσερις συλλήψεις στο Ζεφύρι για οπλοκατοχή, βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια
Τέσσερις συλλήψεις στο Ζεφύρι για οπλοκατοχή, βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια
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Χειροπέδες έβαλαν σε τέσσερα άτομα η αστυνομία στην περιοχή του Ζεφυρίου καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα και τρία φυσίγγια.

Στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Ζεφυρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τέσσερις κατηγορούμενους να κινούνται πεζή και αφού τους κάλεσαν σε έλεγχο, δύο εξ αυτών τράπηκαν σε φυγή, πετώντας ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια, το οποίο και κατασχέθηκε.

Οι τέσσερις δράστες συνελήφθησαν και προσήχθησαν. Κατά την έρευνα των Αρχών, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, επιμελώς κρυμμένη στο εσώρουχό του.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με την αστυνομία.

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Hands, medical and doctor with patient for vaccine in a clinic for healthcare treatment for prevention. Closeup of a nurse doing a vaccination injection with a needle syringe in a medicare hospital.
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