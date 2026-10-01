Κρήτη: Κεραυνός «έσκισε» καμινάδα σπιτιού στον Καρτερό Ηρακλείου – «Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα»

Ήταν περίπου 04:30 και στην περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη ισχυρή καταιγίδα. Λίγες ώρες αργότερα, όταν ο πατέρας της οικογένειας, Αντώνης Πετράκης, ανέβηκε στην ταράτσα, αντίκρισε την καμινάδα του σπιτιού σκισμένη από το χτύπημα του κεραυνού. Ζημιές προκλήθηκαν και στο τζάκι, καθώς, όπως περιγράφει, ο κεραυνός έφτασε μέχρι το εσωτερικό του.

Η Κρήτη βρίσκεται στο «μάτι» της κακοκαιρίας, από το βράδυ της Τετάρτης 30.09.2026, με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν προβλήματα, μεταξύ των οποίων και το Ηράκλειο που βρίσκεται το σπίτι που έπεσε ο κερευνός.

Στιγμές τρόμου έζησε μια τριμελής οικογένεια στον Καρτερό του Ηρακλείου της Κρήτης τα ξημερώματα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026, όταν κεραυνός χτύπησε το σπίτι της την ώρα που όλοι κοιμόντουσαν. Ο εκκωφαντικός θόρυβος έκανε τον πατέρα, τη μητέρα και την κόρη τους να πεταχτούν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, χωρίς αρχικά να μπορούν να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

«Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα»

Μιλώντας στο Cretalive.gr, ο Αντώνης Πετράκης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με την οικογένειά του:

«Είναι από τα σκηνικά που δεν μπορείς να πιστέψεις αν δεν τα δεις με τα μάτια σου. Μέσα στην νυχτερινή καταιγίδα, με τις αστραπές και τις βροντές, ένας κεραυνός χτύπησε το δικό μας σπίτι εδώ στον Καρτερό. Το σπίτι μας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, πίσω ακριβώς από πολύ γνωστή επιχείρηση εστίασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά δεν καταλάβαμε τι ακριβώς έγινε. Ήταν γύρω στις 04.30 τα ξημερώματα. Έριχνε νερό με το τουλούμι. Ακουγόντουσαν αστραπές, βροντές. Αλλά που να φανταστούμε ότι θα έπεφτε κεραυνός στην καμινάδα μας! Ακούσαμε ένα δυνατό θόρυβο. Πεταχτήκαμε έντρομοι κι εγώ, και η σύζυγος και η κόρη μας, από τα κρεβάτια. Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα. Ότι μας βομβάρδισαν! Τόσο εκκωφαντικός ήταν ο κρότος.

Είδαμε ζημιές μέσα στο σπίτι, εκεί στην μεριά που είναι το τζάκι. Δεν καταλάβαμε όμως αρχικά τι έγινε».

cretalive.gr

Το μέγεθος του χτυπήματος αποκαλύφθηκε όταν ξημέρωσε και ο ίδιος ανέβηκε στην ταράτσα.

«Το πρωί, κατά τις 07.30 με 8 παρά, όταν σηκώθηκα, ανέβηκα στην ταράτσα. Κι εκεί είδα την καμινάδα σκισμένη από κεραυνό! Ο κεραυνός πέρασε μάλιστα μέχρι κάτω μέσα στο τζάκι.

Άλλο να το λέω και άλλο να το βλέπεις με τα μάτια σου. Ευτυχώς είχαμε τύχη βουνό, που έπεσε στην καμινάδα και δεν είχαμε…χειρότερα. Είχαμε πραγματικά…Άγιο όπως λένε!».