Ελλάδα

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος επιβεβαιώνει τη μέθη στον τραγουδιστή με προποφόλη

Η μάρτυρας φέρεται επίσης να έχει πει ότι δε μίλησε στο τηλέφωνο με τη γιατρό απευθείας, αλλά με τη νοσηλεύτρια, η οποία την ρώτησε «ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη», με την ίδια να απαντά ότι δεν υπάρχει
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του / NDPPHOTO / EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Ένα από τα πρόσωπα- κλειδιά στην εξιχνίαση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ήδη καταθέσει στον ανακριτή για το τι γνωρίζει γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την αναισθησιολόγο που φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα από το ιατρείο της Καρνεάδου για το αντίδοτο στη μέθη που χορηγήθηκε στο θανόντα. 

Η αναισθησιολόγος, που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχει καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή τα προηγούμενα 24ωρα, φέρεται να επιβεβαιώνει το τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία τη ρωτούσε αν υπάρχει αντίδοτο στη μέθη που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η μάρτυρας φέρεται επίσης να έχει πει ότι δε μίλησε στο τηλέφωνο με τη γιατρό απευθείας, αλλά με τη νοσηλεύτρια, η οποία την ρώτησε «ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη», με την ίδια να απαντά ότι δεν υπάρχει. 

Προτροπή για κοινή γραμμή και από τον 58χρονο γιατρό 

Την ίδια ώρα, η νοσηλεύτρια που πέρασε το κατώφλι του ανακριτή προχθές, Τρίτη, μεταξύ άλλων, φέρεται να βάζει στο κάδρο της συνεννόησης με το προσωπικό για κοινές καταθέσεις και τον γιατρό, γεγονός που ακούγεται για πρώτη φορά.

Ειδικότερα, φέρεται να είπε εξεταζόμενη, ότι  εκτός από την 56χρονη και ο 58χρονος γιατρός ζήτησε από το προσωπικό να έχει κοινή γραμμή στα όσα θα πει στις αρχές. 

«Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τη λήψη νέων καταθέσεων από πρόσωπα που έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση. 

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Hands, medical and doctor with patient for vaccine in a clinic for healthcare treatment for prevention. Closeup of a nurse doing a vaccination injection with a needle syringe in a medicare hospital.
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