Ελλάδα

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι που άρπαξαν αλυσίδες από γυναίκες

Οι δράστες το ίδιο βράδυ, προσέγγισαν διαδοχικά, μέσα σε 5 λεπτά, δύο γυναίκες και με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν 3 αλυσίδες λαιμού
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ /EUROKINISSI)
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Στη «φάκα» των αρχών έπεσαν δύο 17χρονοι στην Ηλιούπολη, οι οποίοι αφαίρεσαν διαδοχικά με χρήση σωματικής βίας αλυσίδες λαιμού από δύο γυναίκες.

Σε βάρος των 17χρονων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, το βράδυ της Τετάρτης (30.09.2026) προσέγγισαν διαδοχικά, μέσα σε 5 λεπτά, δύο γυναίκες και με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν 3 αλυσίδες λαιμού.

Η αστυνομία ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τους δράστες σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο τμήμα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ίδια περιστατικά έγιναν στο Μαρούσι και στην Κηφισιά με βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση συμμορίας νεαρών, που στοχοποιούσε ηλικιωμένους για να τους αρπάξει κοσμήματα και χρήματα, έφερε στο φως το MEGA.

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