Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη στο αυτόφωρο για τον TikToker – Αφέθηκε ελεύθερος

Αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή (02.10.2026) η εκδίκαση της υπόθεσης της καταδίωξης του TikToker «Τέο Βασιλιά Τζουντάσιαν» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε, έκανε δεκτό σχετικό αίτημα του 33χρονου TikToker, αίροντας την κράτησή του μετά την επεισοδιακή καταδίωξη του από τους αστυνομικούς και τη σύλληψη του.

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Ο 33χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ κατήγγειλε ότι δύο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

«Καλό μήνα σε αυτούς με στηρίζουν, ξέρουν ότι έχω δίκαιο. Και πραγματικά, όποιος έχει βίντεο από το δικό μου περιστατικό, παρακαλώ πολύ να μου το στείλουν» αναφέρει στην τελευταία του ανάρτηση.

Οι δύο αστυνομικοί, ηλικίας 37 και 34 ετών, συνελήφθησαν μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος τους, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα ενόψει προκαταρκτικής έρευνας, την οποία παρήγγειλε.

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Παράλληλα, από την ΕΛ.ΑΣ. λόγω της σοβαρής καταγγελίας, διατάχθηκε για το περιστατικό Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, της σύλληψής του είχε προηγηθεί καταδίωξη, καθώς ο 33χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα.