Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη στο αυτόφωρο για τον TikToker – Αφέθηκε ελεύθερος

«Καλό μήνα σε αυτούς με στηρίζουν, ξέρουν ότι έχω δίκαιο» αναφέρει στην τελευταία του ανάρτηση
Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - Μήνυσε τους αστυνομικούς
Ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» / πηγή φωτογραφίας teomavridiss tiktok
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή (02.10.2026) η εκδίκαση της υπόθεσης της καταδίωξης του TikToker «Τέο Βασιλιά Τζουντάσιαν» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε, έκανε δεκτό σχετικό αίτημα του 33χρονου TikToker, αίροντας την κράτησή του μετά την επεισοδιακή καταδίωξη του από τους αστυνομικούς και τη σύλληψη του.

Ο 33χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ κατήγγειλε ότι δύο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

«Καλό μήνα σε αυτούς με στηρίζουν, ξέρουν ότι έχω δίκαιο. Και πραγματικά, όποιος έχει βίντεο από το δικό μου περιστατικό, παρακαλώ πολύ να μου το στείλουν» αναφέρει στην τελευταία του ανάρτηση.

@teomavridiss

Καλό μήνα

♬ πρωτότυπος ήχος – Τεος βασιλιάς Τζουντασιαν

Οι δύο αστυνομικοί, ηλικίας 37 και 34 ετών, συνελήφθησαν μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος τους, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα ενόψει προκαταρκτικής έρευνας, την οποία παρήγγειλε.

@teomavridiss

♬ πρωτότυπος ήχος – Τεος βασιλιάς Τζουντασιαν

Παράλληλα, από την ΕΛ.ΑΣ. λόγω της σοβαρής καταγγελίας, διατάχθηκε για το περιστατικό Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, της σύλληψής του είχε προηγηθεί καταδίωξη, καθώς ο 33χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
175
142
141
137
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αντιγριπικό εμβόλιο: Ποιοι πρέπει να το κάνουν κατά προτεραιότητα – Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας
Για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει κατά προτίμηση τα ενισχυμένα τριδύναμα εμβόλια, είτε υψηλής δόσης είτε με ανοσοενισχυτικό
Hands, medical and doctor with patient for vaccine in a clinic for healthcare treatment for prevention. Closeup of a nurse doing a vaccination injection with a needle syringe in a medicare hospital.
Προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους – Απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφήνα
Το Λιμενικό Σώμα συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια
Δεμένο πλοίο σε λιμάνι
Newsit logo
Newsit logo