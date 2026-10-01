Κακοκαιρία: Σε Καστέλι, Σούδα και Ηράκλειο έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος βροχής – Μεγάλη απόκλιση στις θερμοκρασίες, 2°C στη Φλώρινα

Σφοδρή κακοκαιρία «χτυπά» τη χώρα τις τελευταίες ώρες, με τις πιο δυνατές βροχές και καταιγίδες να πέφτουν στην Κρήτη, όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες και παράσυρση χειμάρρων. Μάλιστα, στο Ρέθυμνο ένας 80χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από τον όγκο και την ορμή του νερού και πνίγηκε.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις καιρού των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει μέχρι και την Κυριακή (04.10.2026) και θα συνεχίσει να πλήττει τις περιοχές της νότιας Ελλάδας με έντονες βροχές. Όπως ανέφερε ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στο X, στο χωριό Καστέλι έχει καταγραφεί ο μεγαλύτερος όγκος νερού, με 196.0 χιλιοστά βροχής.

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Μεγάλη νεροποντή σημειώθηκε και στη Σούδα με 39,7 mm βροχής και στο Ηράκλειο με 11,0 mm. Η κατανομή αυτή δείχνει πολύ έντονη τοπικότητα των φαινομένων, με εξαιρετικά υψηλό ύψος βροχής. Η κακοκαιρία είναι εντονότερη στην Κρήτη με ακραίες καταιγίδες και βροχές. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, τα ποτάμια έχουν υπερχειλίσει ενώ έχουν καταγραφεί πτώσεις δέντρων, καθιζήσεις και καταρρεύσεις γεφυρών.

Παράλληλα, μεγάλη απόκλιση έχει η θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από τους 28 βαθμούς Κελσίου στις Σέρρες, στους 2 βαθμούς στη Φλώρινα, αναδεικλνυοντας τη σαφή ψύχρανση στα βόρεια ηπειρωτικά και την υποχώρηση των άκρως καλοκαιρινών μετρήσεων. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του «ιδιαίτερα ενισχυμένοι ήταν και οι άνεμοι, κυρίως στο Αιγαίο».

Η ανάρτηση Κολυδά

🎯ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙΡΟΥ 1-10-2026

Η σημερινή συνοπτική εικόνα των ελληνικών σταθμών στις 12:00 UTC της 01/10/2026, με βάση 44 διαθέσιμες αναφορές SYNOP, χαρακτηρίζεται πρώτα απ’ όλα από τις ιδιαίτερα σημαντικές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. ⚠️ ⚠️Ξεχωρίζει το Καστέλι με 196,0 mm, ενώ… pic.twitter.com/5LbedZrvgb — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 1, 2026

«Η σημερινή συνοπτική εικόνα των ελληνικών σταθμών στις 12:00 UTC της 01/10/2026, με βάση 44 διαθέσιμες αναφορές SYNOP, χαρακτηρίζεται πρώτα απ’ όλα από τις ιδιαίτερα σημαντικές βροχοπτώσεις στην Κρήτη.

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Ξεχωρίζει το Καστέλι με 196,0 mm, ενώ ακολουθούν η Σούδα με 39,7 mm και το Ηράκλειο με 11,0 mm. Η κατανομή αυτή δείχνει πολύ έντονη τοπικότητα των φαινομένων, με εξαιρετικά υψηλό ύψος βροχής.

Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στις Σέρρες με 28,8 °C, στην Κέρκυρα με 27,0 °C και στην Ανδραβίδα με 26,6 °C. Αντίθετα, οι χαμηλότερες ελάχιστες σημειώθηκαν στη Φλώρινα με 2,0 °C, στην Καστοριά με 5,4 °C και στην Κοζάνη με 8,0 °C, αναδεικνύοντας τη σαφή ψύχρανση στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι ήταν και οι άνεμοι, κυρίως στο Αιγαίο. Οι ισχυρότερες μέσες εντάσεις καταγράφηκαν στη Σκύρο με 47,3 km/h, στα Κύθηρα με 40,8 km/h και στη Σύρο με 40,8 km/h. Οι μεγαλύτερες ριπές έφτασαν τα 76,0 km/h στη Σκύρο και στα Κύθηρα, ενώ στη Μήλο καταγράφηκαν 72,3 km/h.

Οι υψηλότερες μέσες τιμές σχετικής υγρασίας σημειώθηκαν επίσης στην Κρήτη, με Καστέλι 92,8%, Ηράκλειο 79,2% και Σούδα 77,7%. Η υψηλότερη πίεση στη στάθμη της θάλασσας καταγράφηκε στη Φλώρινα με 1026,9 hPa, ενώ η χαμηλότερη στη Ρόδο με 1012,9 hPa».

Live η εξέλιξη της βροχής

Live η πορεία των ανέμων

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) έως τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) και έως το απόγευμα του Σαββάτου.