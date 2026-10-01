Αντιγριπικό εμβόλιο: Ποιοι πρέπει να το κάνουν κατά προτεραιότητα – Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

Τις νέες οδηγίες για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης για την περίοδο 2026 – 2027 εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, με εγκύκλιο που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, όπως έγινε γνωστό σήμερα Πέμπτη (1.10.26).

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται έγκαιρα, πριν αρχίσει η έξαρση της εποχικής γρίπης, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτυχθεί ανοσολογική απάντηση.

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Για την Ελλάδα, η συνιστώμενη περίοδος είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, όσοι δεν εμβολιαστούν τότε μπορούν να κάνουν το εμβόλιο και αργότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης.

Αντιγριπικό εμβόλιο – Ποιοι πρέπει να το κάνουν κατά προτεραιότητα

Η εγκύκλιος προβλέπει αντιγριπικό εμβολιασμό κατά προτεραιότητα για:

όλους τους ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και άνω,

βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών,

παιδιά άνω των 5 ετών και ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες,

εγκύους σε οποιοδήποτε στάδιο της κύησης, λεχώνες και θηλάζουσες,

άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία,

παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη,

άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών,

εργαζόμενους σε υπηρεσίες Υγείας,

εργαζόμενους σε υπηρεσίες Υγείας, άτομα που ζουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή ιδρύματα χρονίως πασχόντων,

κλειστούς ή ευάλωτους πληθυσμούς,

κλειστούς ή ευάλωτους πληθυσμούς, καθώς και επαγγελματίες που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Στα χρόνια νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,

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το άσθμα και η ΧΑΠ,

τα χρόνια καρδιολογικά νοσήματα,

η ανοσοκαταστολή,

οι μεταμοσχεύσεις,

ο σακχαρώδης διαβήτης,

η χρόνια νεφροπάθεια,

οι χρόνιες παθήσεις του ήπατος,

τα νευρολογικά και νευρομυϊκά νοσήματα,

οι αιμοσφαιρινοπάθειες

και το σύνδρομο Down.

Τι ισχύει για τους άνω των 65 ετών

Για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει κατά προτίμηση τα ενισχυμένα τριδύναμα εμβόλια, είτε υψηλής δόσης είτε με ανοσοενισχυτικό.

Η εγκύκλιος επισημαίνει, ωστόσο, ότι εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, ο εμβολιασμός δεν πρέπει να καθυστερεί και μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε κατάλληλο αντιγριπικό εμβόλιο.

Για παιδιά και εφήβους ηλικίας 2 έως κάτω των 18 ετών υπάρχει επίσης δυνατότητα χορήγησης τριδύναμου εμβολίου με ζωντανό εξασθενημένο ιό ως ρινικό εκνέφωμα. Δεν ενδείκνυται, μεταξύ άλλων, για παιδιά με ανοσοκαταστολή, ιστορικό βρογχικού άσθματος ή επαναλαμβανόμενου συριγμού τους τελευταίους 12 μήνες και για παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη.

Τι έδειξε η περσινή περίοδος γρίπης

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την περίοδο 2025-2026.

Η δραστηριότητα της γρίπης άρχισε να αυξάνεται από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 και στη συνέχεια παρουσίασε διακυμάνσεις μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και τις αρχές Φεβρουαρίου. Κατά την περίοδο αυτή επικράτησε ο ιός γρίπης τύπου Α, ενώ κυκλοφόρησαν σε πολύ μικρότερο βαθμό στελέχη τύπου Β.

Από την 40ή εβδομάδα του 2025 έως και την 34η εβδομάδα του 2026, 164 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ με γρίπη, με διάμεση ηλικία τα 69 έτη.

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Η διάμεση ηλικία των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ήταν 76 έτη.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η πλειονότητα των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή πέθαναν από επιβεβαιωμένη γρίπη δεν είχαν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο, παρότι ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Μπορεί να γίνει μαζί με το εμβόλιο για την COVID-19;

Ναι. Η νέα εγκύκλιος διευκρινίζει ότι το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά της COVID-19, αρκεί να γίνει σε διαφορετικό ανατομικό σημείο.

Μπορεί επίσης να χορηγηθεί οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο μπορούν να εμβολιαστούν κανονικά. Αντίθετα, όσοι έχουν συμπτώματα COVID-19 ή άλλης λοίμωξης του αναπνευστικού πρέπει να αναβάλουν τον εμβολιασμό μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.