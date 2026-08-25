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Φωτιά στη Βοιωτία: Μάχη από γη και αέρα – Μήνυμα του 112

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 18 οχήματα
Πυροσβεστική
Φωτογραφία αρχείου (Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
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Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας περίπου στις 15:30. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 18 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Τανάγρας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα, ήχησε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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