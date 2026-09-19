Γιώργος Μαζωνάκης: Στο πλευρό των δύο κατηγορούμενων γιατρών ασθενείς – «Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, μου έσωσε τη ζωή»

Την ώρα που οι δύο γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες στην υπόθεση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν δημόσια στο πλευρό τους. Ασθενείς και συγγενείς μιλούν για δύο ανθρώπους που, σύμφωνα με όσα οι ίδιοι έχουν ζήσει, ήταν σωστοί επαγγελματίες και βρίσκονταν δίπλα σε όσους τους χρειάζονταν.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει φέρει τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στο επίκεντρο της έρευνας και της δημοσιότητας. Ωστόσο, άνθρωποι που τους γνωρίζουν εδώ και χρόνια επιμένουν ότι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί δεν ταιριάζει με τη δική τους εμπειρία και περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική πλευρά τους.

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Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ασθενούς του 58χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega. Όπως ανέφερε, γνωρίζει τον γιατρό εδώ και 16 χρόνια και εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται.

«Πάω στον γιατρό αυτόν από το 2010. Μου δημιουργήθηκαν κρίσεις πανικού και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω στη δουλειά μου. Δηλαδή δεν μπορούσα να κατέβω από τον ημιώροφο στο μαγαζί μου».

Ο ίδιος δηλώνει στεναχωρημένος από τις εξελίξεις και δυσκολεύεται να πιστέψει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γιατρός.

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«Ήταν πολύ στη μόδα. Πήγαιναν πολλοί. Ήταν ακουστά. Και έκτοτε με τον … έχουν περάσει 16 χρόνια που πηγαίνω στον … και είναι ο προσωπικός μου γιατρός. Του έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτό».

Για εκείνον, η σχέση με τον γιατρό δεν σταμάτησε σε μία απλή ιατρική επίσκεψη. Όπως τονίζει, ο 58χρονος κατηγορούμενος του έσωσε τη ζωή.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ο 58χρονος τον βοήθησε καθοριστικά όταν αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με την πίεσή του και γνώριζε καλά ολόκληρο το ιατρικό ιστορικό του.

«Μου είχε ανέβει η πίεση πάρα πολύ, 21 με 12 και είχα πάει σε έναν καρδιολόγο. Ο καρδιολόγος μού είχε δώσει απλά ένα χαπάκι. Και πήγα στον … που ήταν γιατρός μου και είναι γιατρός μου ακόμα. Μου έβαλε ένα ολόκληρο πρόγραμμα επειδή ήξερε το ιστορικό μου και με έχει φέρει σε μία σειρά την υγεία μου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ο καρδιολόγος μού έδωσε ένα χάπι, ενώ έπρεπε μου δώσει άλλα τρία. Αυτός δεν μου έκανε τίποτα, ο καρδιολόγος που πήγα, και με έβαλε σε μία σειρά με φαρμακευτική αγωγή ο …».

Η εμπιστοσύνη του στον κατηγορούμενο παραμένει, όπως λέει, πολύ μεγάλη. «Του έχω πολλή εμπιστοσύνη και είναι πάρα πολύ καλός γιατρός και για να το κάνει εκεί μέσα ο … σημαίνει ότι είναι αρκετά καταρτισμένος πάνω σε αυτό. Είναι ένας σοβαρός επιστήμονας που δεν μπορεί να κάνει κομπογιαννίτικα πράγματα».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην ανθρώπινη συμπεριφορά του, λέγοντας ότι ήταν διαθέσιμος όταν τον χρειαζόταν και δεν έκανε διακρίσεις ανάμεσα στους ασθενείς του.

«Και πάνω από όλα είναι άνθρωπος. Δηλαδή οποιαδήποτε ώρα τον ενοχλούσα, με έπαιρνε μόλις τελείωνε τη δουλειά του οπωσδήποτε για το πρόβλημα που είχα εγώ, που είμαι ένας απλός άνθρωπος. Δεν είμαι κάποιος επώνυμος. Είναι γιατρός με κεφαλαία. Όλους τους πρόσεχε. Φερόταν σε όλους το ίδιο».

Υποστηρικτικά λόγια ακούγονται και για την 56χρονη συγκατηγορούμενη. Στο χωριό όπου μεγάλωσε, η θεία της θυμάται ένα «πολύ καλό κορίτσι» και περιγράφει τις προσπάθειες της οικογένειάς της να προσφέρει στα παιδιά της καλύτερες ευκαιρίες για σπουδές.

«Είναι δύσκολη η κατάσταση. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, ορκίστηκε, πήρε το πτυχίο της. Στον Βαρδαλή έμεναν. Όταν σπούδασαν τα παιδιά, ήταν στα Φάρσαλα. Στον Βαρδαλή είναι χωριό δεν είχαμε γυμνάσιο και το δημοτικό δεν ήταν όπως ήταν στα Φάρσαλα. Γι’ αυτό φύγανε για να σπουδάσουν τα κορίτσια. Τα κορίτσια σπούδασαν, έφυγαν. Οι γονείς ήρθαν στο χωριό. (Η γιατρός) ερχόταν. Ήταν πολύ καλό κορίτσι. Ήρθε όταν πέθανε ο πατέρας της. Από τότε έχουμε να τη δούμε».