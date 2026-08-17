Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο διακινητές μεταναστών που κρατούσαν ομήρους 2 αλλοδαπούς σε διαμέρισμα

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν δύο μέλη κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών, οι οποίοι φέρονται να κρατούσαν σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη δύο παράτυπους αλλοδαπούς.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί (16/8/2026) αστυνομικοί έπειτα από σήμα που έλαβαν για ληστεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν τους δύο δράστες και διακινητές μεταναστών, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί. Αυτοί δεν τα κατάφεραν και συνελήφθησαν.

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Στο σημείο εκείνο εντοπίσθηκαν δύο αλλοδαποί, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, οι οποίοι σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, κρατούνταν από τους προαναφερόμενους δράστες σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης υπό την απειλή όπλου και τους αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, ωστόσο κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη μεταφορά τους σε άλλο διαμέρισμα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, όπου τους παρέλαβαν οι συλληφθέντες, οι οποίοι ζητούσαν επιπλέον 3.000 ευρώ για να τους αφήσουν ελεύθερους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.