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Τραγωδία στο Ηράκλειο: 81χρονη έχασε τη ζωή της πέφτοντας από λεωφορείο κατά την επιβίβασή της

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη βοηθήσουν υπέκυψε στα τραύματά της
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με μια ηλικιωμένη να χάνει την ζωή στην προσπάθειά της να επιβιβαστεί σε ένα λεωφορείο.

Το τραγικό περιστατικό με την ηλικιωμένη που έπεσε από το λεωφορείο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (16.08.2026) στην περιοχή του Ανισαρά στο δήμο Χερσονήσου στο Ηράκλειο.

Η 81χρονη που βρισκόταν στην στάση του ΚΤΕΛ, στην τουριστική περιοχή του δήμου, έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιβιβαζόταν στο λεωφορείο με αποτέλεσμα πέφτοντας στο οδόστρωμα να χτυπήσει άσχημα στο κεφάλι.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη βοηθήσουν υπέκυψε στα τραύματά της.

Τις συνθήκες του θανάτου της γυναίκας διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Χερσονήσου.

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