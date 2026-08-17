Ηράκλειο: Γύπας είχε γαντζωθεί από το φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση – Τον κατέβασαν πυροσβέστες

Ένας γύπας ήταν ο πρωταγωνιστής της περιπέτειας που έζησαν επιβάτες πτήσης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής (16.8.26).

Ο γύπας είχε ανέβει στο φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου για πτήση εξωτερικού και δεν έλεγε με τίποτα να φύγει.

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Ο πιλότος βλέποντας τον γύπα να μην μετακινείται ειδοποίησε τον πύργο ελέγχου.

Οι υπεύθυνοι της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσαν την Πυροσβεστική άνδρες της οποίας έσπευσαν στην πίστα του αεροδρομίου και με ειδική σκάλα επιχείρησαν να πλησιάσουν τον γύπα.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο πιλότος αναγκάστηκε να μετακινήσει τα φτερά του αεροσκάφους και με ένα μπουφάν και γάντια οι πυροσβέστες κατάφεραν να το πιάσουν και να το μεταφέρουν στα γραφεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου.

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Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το όρνεο μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο όπου παραμένει υπό την επίβλεψη ειδικών.