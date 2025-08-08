Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Αργολίδα: Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι
Καναντέρ κάνει ρίψεις νερού
Καναντέρ κάνει ρίψεις νερού / ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025) στην Αργολίδα.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι στην Αργολίδα λίγο μετά τις 10. Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποίηθηκε η πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 37χρονος και η 24χρονη που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της στην Θεσσαλονίκη
Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη η 24χρονη μητέρα του κοριτσιού και ο 37χρονος σύντροφός της, αφού και οι δύο κατηγορούνται για τον βιασμό του 10χρονου παιδιού
