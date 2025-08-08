Φωτιά στην Αργολίδα: Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025) στην Αργολίδα.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι στην Αργολίδα λίγο μετά τις 10. Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποίηθηκε η πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αν απειλείται κατοικημένη περιοχή.