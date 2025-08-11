Ελλάδα

Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα
Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11.8.2025) στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας.

Η φωτιά καίει δάσος στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, ενώ βρίσκεται αρκετά κοντά σε σπίτια στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

Σημειώνεται πως την Κυριακή συνελήφθη για εμπρησμό ένας 28χρονος Γερμανός, ο οποίος έκανε κάμπινγκ στην περιοχή και άναψε φωτιά μέσα σε δάσος. 

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
40άρια και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ - «Πορτοκαλί» συναγερμός την Τρίτη σε 10 περιφέρειες για φωτιά
Έως τους 41 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στα δυτικά ηπειρωτικά - Απαγόρευση κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του αυξημένου κίνδυνου πυρκαγιάς - Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημέρων
