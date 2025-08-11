Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11.8.2025) στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας.

Η φωτιά καίει δάσος στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, ενώ βρίσκεται αρκετά κοντά σε σπίτια στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Σημειώνεται πως την Κυριακή συνελήφθη για εμπρησμό ένας 28χρονος Γερμανός, ο οποίος έκανε κάμπινγκ στην περιοχή και άναψε φωτιά μέσα σε δάσος.