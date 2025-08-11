Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα: Καίγεται δάσος – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11.8.2025) στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας.

Η φωτιά καίει δάσος στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, ενώ βρίσκεται αρκετά κοντά σε σπίτια στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 4 εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.

Το μήνυμα του 112 ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρχαία Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές».

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



August 11, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Σημειώνεται πως την Κυριακή συνελήφθη για εμπρησμό ένας 28χρονος Γερμανός, ο οποίος έκανε κάμπινγκ στην περιοχή και άναψε φωτιά μέσα σε δάσος.