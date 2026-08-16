Φωτιά στην Κάλυμνο: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα στα Βλυχάδια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Κάλυμνο.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 16.08.2026 στην περιοχή Βλυχάδια Καλύμνου και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και εθελοντές.

Άμεσα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται σπίτια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Βλυχάδια της Περιφερειακής Ενότητας #Καλύμνου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Η πυροσβεστική δύναμη που βρίσκεται στο νησί επενέβη αμέσως και κατάφερε να την περιορίσει.