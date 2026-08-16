Ελλάδα

Φωτιά στην Κάλυμνο: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα στα Βλυχάδια

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και εθελοντές
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Κάλυμνο.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 16.08.2026 στην περιοχή Βλυχάδια Καλύμνου και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και εθελοντές.

Άμεσα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται σπίτια.

Η πυροσβεστική δύναμη που βρίσκεται στο νησί επενέβη αμέσως και κατάφερε να την περιορίσει.

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