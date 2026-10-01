Πόρτο Χέλι: Πέντε χρόνια χωρίς αναστολή στον Γάλλο επιχειρηματία που σκότωσε με το σκάφος του 3 αδέρφια

Σε 5 χρόνια χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το Εφετείο Ναυπλίου χθες (30.09.2026), ο Γάλλος επιχειρηματίας Ουγκ Μιλιέζ, μέλος της οικογένειας που συνδέεται με τον όμιλο Leroy Merlin για δυστύχημα με ταχύπλοο στο Πόρτο Χέλι.

Το ταχύπλοο που οδηγούσε ο Ουγκ Μιλιέζ συγκρούστηκε στο Πόρτο Χέλι με αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν τρία αδέλφια, με αποτέλεσμα δύο από τους ψαράδες να χάσουν τη ζωή τους. Η αδελφή τους τραυματίστηκε σοβαρά, παρέμεινε διασωληνωμένη στην εντατική, κατέληξε μετά από μήνες μέσα στο νοσοκομείο.

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Το ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2019, στα ανοιχτά του Πόρτο Χελίου. Στη δικογραφία καταγράφηκε, επίσης, ότι ο Γάλλος επιχειρηματίας εμφανίστηκε στις αρχές περίπου 13 ώρες μετά το δυστύχημα.

Η τραγική ιστορία των τριών αδερφών

Η σύγκρουση έγινε όταν μεγάλο φουσκωτό σκάφος με δύο πολύ ισχυρές μηχανές – στο οποίο, όπως αναφέρθηκε από το Λιμενικό Σώμα, επέβαιναν 11 Γάλλοι τουρίστες (έξι ενήλικες, πέντε παιδιά)- κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες συγκρούστηκε με μικρό πλαστικό σκάφος.

Το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν οι Γάλλοι έχει μήκος 12 μέτρα και φέρει δύο μηχανές 350 ίππων η κάθε μια.

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Το φουσκωτό, πέρασε κυριολεκτικά πάνω από το βαρκάκι με αποτέλεσμα αυτό να βυθιστεί και να ανασυρθούν δύο νεκροί άνδρες και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη που επέβαιναν σε αυτό. Η 60χρονη γυναίκα έδωσε μάχη για την ζωή της στην εντατική όμως, λίγους μήνες μετά άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Η πρωτόδικη απόφαση

Το πρωτόδικο δικαστήριο επέβαλε στον χειριστή την ποινή των έξι ετών με αναστολή με αποτέλεσμα ο ίδιος να είναι ελεύθερος.

Ο Απόστολος Λύτρας

Η Βίκυ Λύτρα

Σε δήλωση τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της οικογένειας Απόστολος Λύτρας και Βίκυ Λύτρα δήλωσαν μετά την απόφαση του Εφετείου. «Η οικογένεια, την οποία εκπροσωπούμε αισθάνεται δικαιωμένη μετά από πολυετείς δικαστικούς αγώνες. Ό γιος της θανούσης εξετάστηκε, περιγράφοντας τις συνθήκες του δυστυχήματος το οποίο προκλήθηκε από τον Γάλλο υπήκοο. Τελούμε εν αναμονή της έκδοσης αποφάσεως επί της ασκηθείσας αγωγής για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης».