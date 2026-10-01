Κακοκαιρία – Ρήγου: Οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας και οι αέριες μάζες φέρνουν τις ισχυρές βροχές – 231 χιλιοστά νερού έπεσαν στα Ανώγεια

Η Κρήτη φαίνεται να έχει μπει στο «μάτι» της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα ύψη της βροχής να φτάνουν ακόμα και τα 231 χιλιοστά . Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας σε συνδυασμό με τις ψυχρές αέριες μάζες που φτάνουν στην περιοχή δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωση και τη διατήρηση των έντονων φαινομένων.

«Έχουμε λοιπόν έντονη βροχόπτωση, που κατά διαστήματα θα είναι ισχυρή μέχρι και την Κυριακή στο συγκεκριμένο νησί, καθώς έχουμε μια ροή ισχυρού βορειοανατολικού ρεύματος, το οποίο φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο και μεταφέρει πολύ υγρές αέριες μάζες από το Αιγαίο προς το νησί της Κρήτης».

«Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Περιμένουμε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, βροχές μεγάλης ραγδαιότητας αλλά και με μεγάλη διάρκεια, ενώ δεν φαίνεται να εξασθενούν μέχρι την Κυριακή. Κυρίως θα πληγεί το δυτικό κομμάτι του νησιού, δηλαδή οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου. Έχουν εκδηλωθεί μεγάλα ύψη βροχής σε όλο το νησί, με 231 χιλιοστά βροχής μέχρι στιγμής στα Ανώγεια από χθες το βράδυ», λέει στο newsit.gr η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου και προσθέτει:

Η θερμοκρασία της θάλασσας και οι ψυχρές αέριες μάζες είναι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κάποιοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στις ισχυρές βροχές , καθώς η κακοκαιρία πλήττει από χθες Τετάρτη (30.9.26) τη χώρα και θα εξακολουθήσει να την πλήττει και τα επόμενα 24ωρα.

«Η σύγκλιση λοιπόν της ροής και κυρίως η έντονη ορογραφική ανύψωση πάνω από τα τμήματα της Κρήτης, κυρίως στα βορειοδυτικά, βόρεια και δυτικά, είναι ο λόγος που επικεντρώνονται τα περισσότερα φαινόμενα στον νομό Χανίων και Ρεθύμνου. Αυτό ευνοεί την ανάπτυξη και ανατροφοδότηση αυτών των νεφικών σχηματισμών, με αποτέλεσμα οι βροχές να έχουν όχι μόνο ένταση αλλά και πολύ μεγάλη διάρκεια. Αυτή είναι η ουσία της συγκεκριμένης κακοκαιρίας», αναφέρει η Ρήγου και επισημαίνει:

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«Ουσιαστικά, αυτό που μελετάμε είναι η ροή, η υγρασία και το πόσο σταθερά τροφοδοτείται η Κρήτη από αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ψυχρή αέρια μάζα που φτάνει στο νησί, περνώντας πάνω από τη θερμότερη θάλασσα, δημιουργεί καταιγιδοφόρα νέφη, τα οποία μένουν στάσιμα πάνω από το νησί και τροφοδοτούν με ισχυρές καταιγίδες το συγκεκριμένο σημείο. Άρα, από την Κυριακή, όπου η θερμοκρασία της θάλασσας θα έχει πέσει λίγο και οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν από τα 8 με 9 μποφόρ που έχουμε μέχρι στιγμής, θα πέσουν στα 7. Θα αρχίσει να μειώνεται η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων και να μπαίνουμε ουσιαστικά σε μια τροχιά αποκλιμάκωσης μέσα στην Κυριακή».

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Τρία κρίσιμα 24ωρα με βροχές σε Κεντρική και Νότια Ελλάδα

Εκτός όμως από την Κρήτη, τις επόμενες ημέρες αναμένεται και σε άλλες περιοχές να σημειωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν την ένταση των καταιγίδων που χτυπούν την Κρήτη.

«Μέχρι την Κυριακή έχουμε μπροστά μας τρία εικοσιτετράωρα πολύ κρίσιμα, διότι βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα αυτής της έντονης καταιγίδας, της έντονης κακοκαιρίας, και ήδη έχουν εκδηλωθεί πολύ μεγάλα ύψη βροχής και αρκετά προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Τόσο έντονα φαινόμενα δεν περιμένω σε άλλες περιοχές. Ουσιαστικά, περιμένουμε ήπιες βροχές στα ανατολικά και νότια, δηλαδή από τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, με τις καταιγίδες να εντοπίζονται στα νότια», επισημαίνει η μετεωρολόγος και συνεχίζει:

«Ναι μεν στην Κρήτη περιμένουμε τα εντονότερα και τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά κάποιες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα, ουσιαστικά από την Κω και νοτιότερα, στη Ρόδο και στο Καστελλόριζο, μέχρι και την Κυριακή».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πιθανές βροχές και στην Αττική

Βροχές αναμένονται όμως και στο Λεκανοπέδιο, ενώ οι θερμοκρασίες που θα σημειωθούν θα είναι χαμηλές για την εποχή που διανύουμε.

«Κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην κεντρική Εύβοια, που και πάλι είναι ένα σημείο γεωγραφικά όπου συναντάει το βορειοανατολικό ρεύμα τη στεριά και τροφοδοτεί το σημείο με καταιγίδες.

Απλά δεν θα είναι τόσο επίμονες όσο θα είναι στην Κρήτη, λόγω του μηχανισμού που εξηγήσαμε. Μέχρι και την Κυριακή, ο καιρός που αναμένεται στην Αθήνα θα είναι με αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα βροχών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, θα εκδηλώνονται ασθενείς τοπικές βροχές, διάσπαρτες μέσα στο Λεκανοπέδιο.

Την Κυριακή δεν περιμένω ουσιαστικές βροχές. Μόνο στα βόρεια του νομού Αττικής πιθανόν να έχουμε κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως σήμερα και αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, με τη θερμοκρασία μέχρι τους 21 βαθμούς. Έτσι, έχουμε αρκετά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Την Κυριακή, δηλαδή, που θα εξασθενήσει ο άνεμος, σε συνδυασμό και με την πτώση της θερμοκρασίας στη θάλασσα, θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα».