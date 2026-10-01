Oruc Reis: Η Τουρκία το «βγάζει» στην Ανατολική Μεσόγειο με NAVTEX για την κατασκευή αγωγού στα Κατεχόμενα

Η Τουρκία θέλει να κλιμακώσει τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο εκδίδοντας προκλητική NAVTEX για επιστημονικές έρευνες και υποθαλάσσιες εργασίες του Oruc Reis, που έχουν ως στόχο την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την τουρκική επικράτεια με τα Κατεχόμενα.

Όπως είχε κάνει και τον περασμένο Ιούλιο με αντίστοιχη NAVTEX, η Τουρκία βάζει «στο στόχαστρο» θαλάσσια περιοχή της ανατολικής Μεσογείου που εκτείνεται νοτίως της Μερσίνης μέχρι το βόρειο τμήμα του ψευδοκράτους, ώστε το Oruc Reis μαζί με τα πλοία Kirici, Denar Pathfinder και Denar Echo να πραγματοποιήσουν έρευνες μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2026.

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Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε σήμερα (01.10.2026) τη NAVTEX υπ’ αριθμόν 0953/26 η οποία αποτυπώνεται στον χάρτη ως εξής: