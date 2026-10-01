Θάνατος Μαζωνάκη: Η διασώστρια διαψεύδει την γιατρό ότι δεν της επετράπη να συνοδεύσει τον τραγουδιστή – «Πάνω από 20 λεπτά χωρίς οξυγόνο»

Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή βρέθηκε σήμερα (01.10.2026) η διασώστρια του ΕΚΑΒ που μαζί με τους συναδέλφους της κλήθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου και έκανε ΚΑΡΠΑ στον άτυχο τραγουδιστή, που είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Η διασώστρια που συνοδευόταν από δικηγόρο αλλά και από τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργο Μαθιόπουλο, κατά πληροφορίες επιβεβαίωσε την προανακριτική της κατάθεση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Αρχικά, η διασωστρια αρνείται κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της 56χρονης γιατρού ότι ζήτησε να συνοδεύσει τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, αλλά έλαβε την απάντηση ότι δεν υπάρχει χώρος. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Εργαζομένων δεν ισχύει ο υπερασπιστικός ισχυρισμός της προφυλακισμένης γιατρού.

«Δεν υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός, οι διασώστες έκαναν τις ενέργειες του πρωτοκόλλου. Υπήρχε μια κυρία εκεί, άφησαν ένα τσαντάκι στο ασθενοφόρο ήταν 3 άτομα, 2 διασώστες και μια εκπαιδευόμενη. Άνετα θα μπορούσε να μπει η γιατρός», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γιώργος Μαθιόπουλος και συμπλήρωσε ότι «όταν άκουσαν στον ασύρματο ότι θα πάνε στο Ελπίς, τότε δεν ακολούθησε κανένας, άφησαν το τσαντάκι και δεν πήγε κανένας στη καμπίνα του ασθενοφόρου».

Ο συνδικαλιστής του ΕΚΑΒ επανέλαβε ότι το πλήρωμα διάσωσης δεν έλαβαν καμία ενημέρωση για τις ιατρικές πράξεις που έγιναν στον τραγουδιστή, ούτε για την ταυτότητά του.

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Η κατάθεση της διασώστριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας με τα αρχικά Ι.Ξ. στην κατάθεσή της φέρεται να επανέλαβε ότι μόλις οι διασώστες μπήκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, ο Μαζωνάκης ήταν ήδη σε ασυστολια και ο προφυλακισμένος γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ.

«Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο θανών, ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ, ενώ αυτός βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι φορώντας ένα εσώρουχο και μία κοντομάνικη μπλούζα. Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής για μία θεραπεία χωρίς να μας τη διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει και αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή υπέστη ανακοπή», φέρεται να υποστήριξε η 28χρονη μάρτυρας.

« Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την ΚΑΡΠΑ, ενώ του τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι έκανε ήδη 10 λεπτά ΚΑΡΠΑ πριν την άφιξη μας, ενώ του είχαν χορηγήσει και 1 ml αδρεναλίνης χωρίς να μας διευκρινίσει αν η χορήγηση έγινε πριν ή κατά την διάρκεια που υπέστη την ανακοπή. Μόλις ολοκληρώσαμε τον δεύτερο κύκλο του πρωτοκόλλου ο ιατρός του ιατρείου χορήγησε ενώπιον μας ενέσιμη ουσία η οποία μας δήλωσε ότι είναι αδρεναλίνη. Ο ασθενής συνέχισε να παρουσιάζει ασυστολία στην καρδιά με αποτέλεσμα να συνεχίσουμε τον τρίτο κύκλο του πρωτοκόλλου», υποστηρίζει η διασωστρια.

«Μετά το τέλος του τρίτου κύκλου ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία με αποτέλεσμα την 16:40 ώρα να φύγουμε από το ιατρείο για το νοσοκομείο», περιγράφει η μάρτυρας καρέ καρέ τα δραματικά λεπτά προσπάθειας διάσωσης του δημοφιλούς καλλιτέχνη και επαναλαμβάνει ότι μέχρι εκείνη την ώρα κανείς τους είχε πει ποιος ήταν ο παθών.

«Στο νοσοκομείο διαπιστώσαμε από την ταυτότητά του ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του ιατρείου ο γιατρός είπε ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή το οποίο δήλωσαν ότι δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Συνεχίσαμε να του κάνουμε ΚΑΡΠΑ ενώ του τοποθετήσαμε και απινιδωτή ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος. Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε λαρυγγική μάσκα και έκαναν χρήση αυτοδιατεινόμενου ασκού», ανέφερε η μάρτυρας.

Κατά τον πρόεδρο των εργαζομενων, με την κλινική εικόνα που εμφάνιζε εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζωνακης, πρέπει να είχε μείνει πάνω από 20 λεπτά χωρίς οξυγόνο.