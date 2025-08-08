Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Κερατέα: Μήνυμα από το 112 – «Αν βρίσκεστε σε Δροσιά και Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο»

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας με Αναβύσσου - Πάνω από 90 πυροσβέστες παλεύουν στο μέτωπο - 8 εναέρια μέσα βοηθούν τα πεζοπόρα τμήματα
Φωτογραφία αρχείου από «Εποχικοί Πυροσβέστες» / Facebook

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των περιοχών Μανουτσό και Μητροπίσι στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση μέσα σε οικόπεδο.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 7 πεζοπόρα τμήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές. Η φωτιά στην Κερατέα φαίνεται πως καίει ανεξέλεγκτα.

Φωτιά στη Κερατέα στην περιοχή Τογάνι
Φωτιά στη Κερατέα στην περιοχή Τογάνι / Πηγή: Ομάδα Facebook Πυρκαγιά ενημέρωση

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων λίγο πριν στις 3 το μεσημέρι.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά, απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Μήνυμα

Λίγα λεπτά μετά στάλθηκε και νέο μήνυμα από το 112.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της περιφερειακής ενότητας ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Λόγω της φωτιάς αποφασίστηκε η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Ελλάδα
