Βάρη: Η παραχώρηση, το πρόστιμο και η αναζήτηση της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά για την επίθεση των 2 σκυλιών

Την ώρα που δύο από τα τρία άτομα που δέχθηκαν επίθεση από τα σκυλιά στη Βάρη, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με τραύματα, η οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά διαψεύδει ότι τα κατοικίδιά της βρίσκονται υπό την κηδεμονία της. Ισχυρίζεται μάλιστα πως τα λυκόσκυλα ανήκουν σε μία κυρία, στην οποία τα έχουν δώσει να τα προσέχει.

Αρχικά, όλες οι πληροφορίες ήθελαν να έχει συλληφθεί η θεία του γνωστού τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά και να αναζητείται και η μητέρα του. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsit.gr, οι αστυνομικοί συνέλαβαν μία 61χρονη κάτοικο της Βάρης για «σωματική βλάβη από αμέλεια κατ’ εξακολούθηση», μετά την επίθεση των σκυλιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε, η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είναι η θεία του, αλλά συνεργάτιδα της οικογένειας, στην οποία έχουν δώσει τα σκυλιά για να τα προσέχει, καθώς λείπουν συχνά. Στενό οικογενειακό πρόσωπο της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα σκυλιά δεν ανήκουν πλέον στην οικογένεια και ότι πρόκειται για παρανόηση.

«Τα σκυλιά αυτά δεν είναι της οικογένειάς μας πια. Πράγματι ανήκαν σε εμάς, αλλά τα έχουν δώσει στην 61χρονη να τα προσέχει, γιατί λείπουν συχνά. Μάλιστα, το ένα σκυλί φαίνεται στο τσιπάκι του ότι ανήκει στη μητέρα του Στέφανου, αλλά το διαβατήριό του είναι στην 61χρονη. Έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες υιοθεσίας, για να αλλάξει και το τσιπάκι. Ο λόγος που δεν έχει ολοκληρωθεί είναι ότι η μητέρα του Στέφανου λείπει στο εξωτερικό. Επίσης, η θεία του δεν μένει στην Ελλάδα και δεν έρχεται στη χώρα», υποστηρίζει.

Η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από τα σκυλιά

«Δεν κατάλαβα πως έφυγαν τα σκυλιά»

Η 61χρονη που είχε υπό την επίβλεψή της τα δύο λυκόσκυλα, μιλά στο newsit.gr για τα όσα συνέβησαν στην Βάρη, το πρωί της Πέμπτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν κατάλαβα πώς έφυγαν. Ξύπνησα στις 6 το πρωί και δεν τα είδα εκεί. Θα βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και θα έφυγαν. Δεν ξέρω πώς διέφυγαν και επιτέθηκαν στα άτομα», αναφέρει η 61χρονη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ένα από τα δύο σκυλιά φαίνεται να ανήκει στην 61χρονη, ενώ το δεύτερο, στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς φαίνεται ότι ανήκει ακόμη στη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και γι’ αυτό αναζητείται από τις αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος της 61χρονης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 900 ευρώ.

Το χρονικό των 3 επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 06:55, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Πίστεως, όπου οι δύο σκύλοι επιτέθηκαν σε μία 57χρονη, προκαλώντας της τραύματα από δαγκώματα στη γάμπα, στο χέρι και στο πόδι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Στις 08:30, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αγάπης, τα ίδια σκυλιά επιτέθηκαν σε έναν 76χρονο, τον οποίο δάγκωσαν στο αριστερό χέρι, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και στο πόδι από την πτώση του. Περίπου μισή έως μία ώρα αργότερα, το ένα από τα δύο σκυλιά επιτέθηκε και δάγκωσε στο αριστερό χέρι την 67χρονη που μίλησε στο newsit.gr, την οποία στη συνέχεια έριξαν στο έδαφος και έφυγαν.

Τα ίδια σκυλιά είχαν επιτεθεί και τραυματίσει σοβαρά έναν αδέσποτο μαύρο γάτο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό κτηνιατρείο και χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.