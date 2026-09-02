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Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα – Mια ηλικιωμένη στο νοσοκομείο

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους
Πυροσβεστική
Photo / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 02.09.2026 για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Μυκηνών στην Καλλιθέα με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από το διαμέρισμα παραλήφθηκε μία ηλικιωμένη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με ελαφρά εγκαύματα στα χέρια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

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