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Ελλάδα

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ο στρατός στο επιχειρησιακό «τιμόνι» για την εφαρμογή των μέτρων

Η Περιφέρεια μένει στο πεδίο, αλλά όχι στη διοίκηση
Απολύμανση με ψεκασμούς για την αποφυγή μετάδοσης του αφθώδη πυρετού στη Λέσβο
Απολύμανση με ψεκασμούς για την αποφυγή μετάδοσης του αφθώδη πυρετού στη Λέσβο / EUROKINISSI / Φωτογραφία Παναγιώτης Μπαλάσκας
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Νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα στη Λέσβο για την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (02.09.2026).

Με διάταξη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία κατατέθηκε την Τετάρτη (02.09.2026) στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί, εισάγεται νέο μοντέλο διαχείρισης και επιχειρησιακού συντονισμού στη Λέσβο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων ενάντια στον αφθώδη πυρετό, στο επιχειρησιακό πεδίο.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη νέα ρύθμιση το ΥΠΑΑΤ διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης, ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό στο πεδίο.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι λιμενικές και τελωνειακές αρχές, με επικεφαλής αξιωματικό.

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