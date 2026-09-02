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Χωρίς φανάρια Μεσογείων, Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα - Έπεσε η τάση του ρεύματος
Ελλάδα

Χωρίς φανάρια Μεσογείων, Κηφισίας και κεντρικοί δρόμοι στην Αθήνα – Έπεσε η τάση του ρεύματος

Προβλήματα στους δρόμους από την πτώση τάσης του ρεύματος
Χαλασμένο φανάρι
Photo / Eurokinisii
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Εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία προκλήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (02.09.2026), εξαιτίας πτώσης της τάσης του ρεύματος. Το πρόβλημα επηρέασε τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα αρκετά φανάρια να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Βουλιαγμένης και Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη.

Η μη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών έχει δυσκολέψει σημαντικά την κίνηση των οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στα σημεία που επηρεάζονται.

kinisi

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τροχαία το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων, έχει αποκατασταθεί μετά την επαναφορά της τάσης.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ.

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