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Ελλάδα

Κτηνωδία στην Κλειτορία – 50χρονος πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο με καραμπίνα επειδή τον ενοχλούσε

Η πράξη του είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και μάλιστα μπορεί να του επιβληθεί ποινή έως 10 ετών ή και πρόστιμο που φτάνει ακόμα και τα 50.000 ευρώ
Σκύλος
Σκύλος / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Οργή προκαλεί η είδηση στην περιοχή της Κλειτορίας στην Αχαΐα, όπου άνδρας σκότωσε έναν σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα. Ο 50χρονος δράστης προσπάθησε να κρυφτεί, αλλά τελικά ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο 50χρονος από την Κλειτορία Αχαΐας, ενοχλήθηκε από τον σκύλο, που ήταν αδέσποτος.

Έτσι, το απόγευμα της 1ης Σεπτεμβρίου πήρε μία κυνηγετική καραμπίνα που διέθετε νόμιμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και πυροβόλησε σκοτώνοντας το άτυχο ζώο.

Στο περιστατικό υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι και κατέθεσαν το γεγονός στην αστυνομία.

Οι αρχές άρχισαν να τον αναζητούν και τον ταυτοποίησαν.

Ο 50χρονος διαπίστωσε και ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να διαφύγει και τελικά παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα των Καλαβρύτων όπου και παραδόθηκε.

Η πράξη του είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και μάλιστα μπορεί να του επιβληθεί και ποινή ακόμη και δέκα ετών ή και πρόστιμο που φτάνει ακόμη και τα 50.000 ευρώ.

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