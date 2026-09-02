Κτηνωδία στην Κλειτορία – 50χρονος πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο με καραμπίνα επειδή τον ενοχλούσε

Οργή προκαλεί η είδηση στην περιοχή της Κλειτορίας στην Αχαΐα, όπου άνδρας σκότωσε έναν σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα. Ο 50χρονος δράστης προσπάθησε να κρυφτεί, αλλά τελικά ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο 50χρονος από την Κλειτορία Αχαΐας, ενοχλήθηκε από τον σκύλο, που ήταν αδέσποτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, το απόγευμα της 1ης Σεπτεμβρίου πήρε μία κυνηγετική καραμπίνα που διέθετε νόμιμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και πυροβόλησε σκοτώνοντας το άτυχο ζώο.

Στο περιστατικό υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι και κατέθεσαν το γεγονός στην αστυνομία.

Οι αρχές άρχισαν να τον αναζητούν και τον ταυτοποίησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 50χρονος διαπίστωσε και ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να διαφύγει και τελικά παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα των Καλαβρύτων όπου και παραδόθηκε.

Η πράξη του είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και μάλιστα μπορεί να του επιβληθεί και ποινή ακόμη και δέκα ετών ή και πρόστιμο που φτάνει ακόμη και τα 50.000 ευρώ.