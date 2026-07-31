Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Βελτιωμένη η κατάσταση – 16 ασθενείς μεταφέρθηκαν προληπτικά από το Δαφνί στο Αττικόν

Φωτιά ξέσπασε στην Περιφερειακή Αιγάλεω την Παρασκευή (31.07.2026) για την οποία στάλθηκε μήνυμα του 112 για εκκένωση της Αφαίας και του Άνω Δάσους Χαϊδαρίου, ενώ έγινε προληπτική απομάκρυνση ασθενών από το Δαφνί.

Σε πύρινη κόλαση έχει μετατραπεί η χώρα τις τελευταίες ώρες λόγω των πολλαπλών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει σε Βοιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα, Άρτα, Πάρο και Ρέθυμνο. Βελτιωμένη είναι η φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω στο Ποικίλο Όρος, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, για την οποία λίγο μετά τις 16:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν προς Περιστέρι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες απείλησαν τον αστικό ιστό, οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους ενώ το ένα μετά το άλλο έφταναν με σειρήνες τα οχήματα της Πυροσβεστικής.

Σε ετοιμότητα για εκκένωση βρίσκεται το το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών Δαφνί. Υπάρχει σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση που απαιτηθεί. Σε πρώτη φάση θα μετακινηθούν όσοι είναι με οξυγόνο ή αναπνευστικά για το Αττικόν. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη μεταφερθεί 16 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα για προληπτικούς λόγους.

Επίσης, μεταφέρθηκαν 3 άτομα στο «Δρομοκαΐτειο», τα οποία είχαν επισκεφθεί το «Δαφνί» λόγω εφημερίας. Τα δύο από αυτά στη συνέχεια μεταφέρθηκαν επίσης στο Αττικόν. Η εφημερία συνεχίζεται με ιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε στο «Δρομοκαΐτειο».

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Λίγο μετά τις 18:00 αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στη περιοχή του Χαϊδαρίου, όπου νωρίτερα η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού, λόγω πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω. Σύμφωνα με την Αστυνομία παραμένει σε ισχύ μόνο η εκτροπή στην περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

Δείτε live τις εξελίξεις από όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών.

Απίστευτες εικόνες από το Χαϊδάρι

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Ασπροπύργου, πλησίον της Περιφερειακής #Αιγάλεω. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 Α/Φ και 5 Ε/Π, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Μηνύματα του 112

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112 που στάλθηκε λίγο μετά τις 16:00.

Νωρίτερα εστάλη και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα σχετικά με τη φωτιά στο Ποικίλο Όρος.

Μήνυμα του 112

Γιαννάκος και Γεωργιάδης στο Δαφνί

Σε κατάσταση ετοιμότητας για προληπτική εκκένωση βρίσκεται η Ψυχιατρική Κλινική στο Δαφνί, μετά τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο Ποικίλο Όρος.

«Δεν κρίνεται αναγκαία, προς το παρόν, η εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο μαζί με τoν υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον διοικητή και τη Γενική Γραμματέα της Υγειονομικής Περιφέρειας και στελέχη της Πυροσβεστικής.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, η Πυροσβεστική έχει ενημερώσει τις υγειονομικές αρχές ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν απαιτείται η απομάκρυνση των ασθενών από το νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, αποφασίστηκε η μεταφορά επτά ασθενών που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο «Αττικόν».

«Αυτό που έχει προκριθεί είναι όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, που είναι επτά άτομα, να μεταφερθούν καί ήδη μεταφέρονται στο Αττικό Νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η εφημερία μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο

Παράλληλα, η εφημερία που βρισκόταν σε εξέλιξη στο Δαφνί μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο λειτουργεί κανονικά και θα εξυπηρετεί τα περιστατικά.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος κάλεσε τους πολίτες που χρειάζονται ψυχιατρική φροντίδα να απευθύνονται στο Δρομοκαΐτειο μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

«Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η ατμόσφαιρα στην περιοχή του νοσοκομείου δεν είναι, μέχρι στιγμής, ιδιαίτερα αποπνικτική και δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, καθώς η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

«Η Πυροσβεστική διαβεβαιώνει ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να εκκενωθεί το Δαφνί. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή», σημείωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.