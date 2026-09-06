Ελλάδα

Φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας – Στην μάχη της κατάσβεσης και 6 αεροσκάφη

Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 06.09..2026 στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Ηλεία.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο συμβάν επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 6 αεροσκάφη ενώ συνδρομή γίνεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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Ελλάδα
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