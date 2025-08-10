Φωτιά στην Τήνο: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) στην Τήνο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά στην Τήνο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.