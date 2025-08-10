Ελλάδα

Φωτιά στην Τήνο: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου
Φωτιά στα Βίλια
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) στην Τήνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά στην Τήνο.

Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιατροί δημοσίου νοσοκομείου συνταγογραφούσαν παράνομα ακριβά αντιδιαβητικά φάρμακα εν αγνοία των ασθενών
Οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών άλλης κλινικής και προχώρησαν στην συνταγογράφηση
Γιατρός 2
Newsit logo
Newsit logo