Φωτιά στην Τήνο: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) στην Τήνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά στην Τήνο.

Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.