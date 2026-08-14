Πρέβεζα: Φορτηγό παρέσυρε 3 αυτοκίνητα στην υποθαλάσσια σήραγγα του Ακτίου – Οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14.08.2026) στην Πρέβεζα, στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου, όταν φορτηγό ενεπλάκη σε σύγκρουση με τρία αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι τραυματίες ανέρχονται σε οκτώ, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και μικρά παιδιά.

Το τροχαίο στην Πρέβεζα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, καθώς το φορτηγό και τα τρία αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κανείς από αυτούς δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

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Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. με ρουμανικές πινακίδες, ένα με ιταλικές και ένα ελληνικό, ενώ ο οδηγός του φορτηγού είναι Έλληνας.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας. Για τη διακομιδή των τραυματιών κινητοποιήθηκαν συνολικά τρία ασθενοφόρα, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό επιβαινόντων.

Η εικόνα μετά τη σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, με τα οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στο οδόστρωμα.

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Ουρές χιλιομέτρων

Η είσοδος της υποθαλάσσιας ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία και ουρές οχημάτων που εκτείνονταν για αρκετά χιλιόμετρα.

Η κυκλοφορία άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται, ωστόσο εξακολουθεί να διεξάγεται με δυσκολία, με την Τροχαία να καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πληροφορίες από prevezatoday.gr και onprevezanews.gr