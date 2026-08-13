Ο οδηγός μηχανής για το βυτιοφόρο στη Λίμνη Πλαστήρα: «Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω»

Τις δραματικές στιγμές που έζησε στη Λίμνη Πλαστήρα περιέγραψε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με βυτιοφόρο που πραγματοποιούσε προσπέραση πάνω σε στροφή και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. «Πραγματικά, άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», δήλωσε στον Alpha, εξηγώντας ότι κατάφερε οριακά να ελιχθεί και να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση.

Ο οδηγός ανέφερε ότι είδε το βυτιοφόρο αρκετά νωρίτερα από όσο αποτυπώνεται στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα στο κράνος του και αυτό, όπως είπε, ήταν καθοριστικό για να προλάβει να αντιδράσει. «Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ με τα μάτια μου, εννοείται, το έβλεπα από πολύ πιο πριν, γι’ αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», σημείωσε.

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Ο δικυκλιστής εξήγησε ότι είχε βγει με τη μηχανή με σκοπό να τραβήξει ένα βίντεο και κατευθυνόταν προς τη Λίμνη Πλαστήρα, όταν, μετά από δύο-τρεις στροφές, βρέθηκε ξαφνικά απέναντι από το βαρύ όχημα.

«Είχα βγει με τη μηχανή με σκοπό να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς πήγαινα προς τη Λίμνη Πλαστήρα, μετά από συγκεκριμένες δύο-τρεις στροφές, τυχαίνω το βυτιοφόρο», είπε.

«Το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως»

Περιγράφοντας τις στιγμές μέχρι να αποφύγει τη σύγκρουση, ο μοτοσικλετιστής είπε ότι λειτούργησε σχεδόν ενστικτωδώς.

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«Δεν σκεφτόμουν κάτι, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή, απλά λέω κάτι με έσωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, το περιθώριο που είχε για να κινηθεί ήταν ελάχιστο: «Πραγματικά άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω, γιατί ούτε πολύ χώρο είχα. Πραγματικά ήμουν οριακά με το μηχανάκι».

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα social media, το βυτιοφόρο φαίνεται να επιχειρεί προσπέραση σε σημείο χωρίς επαρκή ορατότητα, να περνά τη διαχωριστική γραμμή και να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, όπου βρίσκεται ήδη η μηχανή.

Ο δικυκλιστής καταφέρνει την τελευταία στιγμή να μετακινηθεί προς την άκρη του δρόμου, με το βαρύ όχημα να περνά σε πολύ μικρή απόσταση από εκείνον.

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του βυτιοφόρου ταυτοποιήθηκε μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ ο οδηγός φέρεται να βρίσκεται μαζί με το βυτιοφόρο στη Χαλκιδική.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία, προκειμένου να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται σε βάρος του.