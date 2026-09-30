Έκρηξη στην Πλάκα: Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στο διαμέρισμα στη Λυσικράτους

Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα μέσω DNA οι σοροί των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα την περασμένη Παρασκευή (25.09.2026).

Πρόκειται για δύο ζευγάρια που διέμεναν σε Airbnb στο κτίριο στην Πλάκα και βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της φονικής έκρηξης. Τα θύματα είναι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, καθώς και ο αδερφός της, Φλορίν Χότζα, με τη σύζυγό του, Έρις Τσάνι.

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Οι συγγενείς των Αμερικανών τουριστών έχουν έρθει στην Ελλάδα για να δώσουν δείγμα DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των σορών. Ξάδερφος της οικογένειας της Φλορίντα Χότζα και του Φλόριν Χότζα, των αδερφών που σκοτώθηκαν με τους συζύγους τους και στο ζευγάρι των ηλικιωμένων στην Πλάκα μετά την έκρηξη, μίλησε στο newsit.gr και περιέγραψε την στιγμή που πληροφορήθηκε για την τραγωδία, τονίζοντας ότι παραμένει σε σοκ.

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να περάσουν τον μήνα του μέλιτος.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των υπόλοιπων 2 θυμάτων. Σήμερα Τετάρτη 30.09.2026, έδωσαν δείγμα DNA οι συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού που βρισκόταν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, ενώ αύριο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές αναλύσεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα των πρώτων ερευνών στο κτίριο της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη, έγινε στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου -εκεί που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι- και μάλιστα η διαρροή δεν προκλήθηκε σε σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό.

Η διαρροή σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έγινε μέσα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, το οποίο είχε φυσικό αέριο τόσο για τη λειτουργία ενεργειακού τζακιού όσο και για την κουζίνα αλλά και τον θερμοσίφωνα.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει καθώς οι έλεγχοι που έγιναν στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου στο σημείο, δεν δείχνουν να υπήρχε εκεί κάποιο πρόβλημα.