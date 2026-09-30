Τροχαίο στην Ηλεία: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων, το ένα αναποδογύρισε – 6 τραυματίες, τα 2 παιδιά

Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (30/9/2026) το απόγευμα στην Ηλεία, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στην έξοδο από το Κάτω Σαμικό προς Καϊάφα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα πάνω στη στροφή.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, από το τροχαίο στην Ηλεία τραυματίστηκαν συνολικά 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, ενώ αμέσως μετά στο ένα αυτοκίνητο προκλήθηκε φωτιά η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του περιστατικού.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μάλιστα σημαντικό αποδείχθηκε στο περιστατικό η συμβολή διασώστριας του ΕΚΑΒ η οποία αν και είχε σχολάσει από την υπηρεσίας της, σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες μέχρι να παραληφθούν από τα ασθενοφόρα.