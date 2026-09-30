Ελλάδα

Τροχαίο στην Ηλεία: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων, το ένα αναποδογύρισε – 6 τραυματίες, τα 2 παιδιά

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, ενώ το ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο νοσοκομείο
τροχαιο ηλεια
Ένα από τα δύο αυτοκίνητα μετά την σύγκρουση / Φωτο ilialive.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (30/9/2026) το απόγευμα στην Ηλεία, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στην έξοδο από το Κάτω Σαμικό προς Καϊάφα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα πάνω στη στροφή.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, από το τροχαίο στην Ηλεία τραυματίστηκαν συνολικά 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, ενώ αμέσως μετά στο ένα αυτοκίνητο προκλήθηκε φωτιά η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του περιστατικού.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μάλιστα σημαντικό αποδείχθηκε στο περιστατικό η συμβολή διασώστριας του ΕΚΑΒ η οποία αν και είχε σχολάσει από την υπηρεσίας της, σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες μέχρι να παραληφθούν από τα ασθενοφόρα.

Εξίσου σημαντική ήταν και η συμβολή ενός αστυνομικού και ενός πυροσβέστη που αν και εκτός υπηρεσίας συνέβαλαν στην ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι να φτάσουν δυνάμεις της Αστυνομίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
172
171
171
168
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι καταθέσεις των δύο εργαζομένων στο Κολωνάκι γεννούν νέα ερωτήματα – «Μου είπε η γιατρος τι να καταθέσω»
Η νοσηλεύτρια και η γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου υποστηρίζουν ότι τους ζητήθηκε να αποκρύψουν στοιχεία - Τι καταθέτουν για τις κρίσιμες στιγμές πριν φτάσει το ΕΚΑΒ
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι καταθέσεις των δύο εργαζομένων στο Κολωνάκι γεννούν νέα ερωτήματα – «Μου είπε η γιατρος τι να καταθέσω»
Newsit logo
Newsit logo