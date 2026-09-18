Μεγάλη φωτιά σε οικόπεδο στον Ρέντη, καίγονται σκουπίδια και παλέτες – Μήνυμα του 112 «παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο στην περιοχή του Ρέντη το μεσημέρι της Παρασκευής (18.9.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου Ρέντη, όπου βρίσκονται πεταμένα σκουπίδια, λάστιχα και παλέτες, που έχουν αρπάξει φωτιά. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική και από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. «Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικά οικόπεδα με ξηρή βλάστηση.