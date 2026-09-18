Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά σε οικόπεδο στον Ρέντη, καίγονται σκουπίδια και παλέτες – Μήνυμα του 112 «παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 20 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Μεγάλη φωτιά στον Ρέντη
Μεγάλη φωτιά στον Ρέντη / EUROKINISSI
Βασίλης Σακουλέβας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο στην περιοχή του Ρέντη το μεσημέρι της Παρασκευής (18.9.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου Ρέντη, όπου βρίσκονται πεταμένα σκουπίδια, λάστιχα και παλέτες, που έχουν αρπάξει φωτιά. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική και από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. «Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικά οικόπεδα με ξηρή βλάστηση.

fotia renti
fotia renti
Eurokinissi
Eurokinissi
EUROKINISSI

Εξαιτίας της φωτιάς, πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
145
110
107
84
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo