Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Τον είδα το Σάββατο, ήταν τρεις μέρες άυπνος, δεν ήταν καλά» λέει στενός φίλος του στο newsit.gr

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026), σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς. Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε μεταβεί για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Ο αγαπητός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Οι ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της ανακοπής παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν μεταξύ άλλων τη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

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Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένας άνθρωπος που γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από παιδί και ήταν στενός φίλος του, μιλά στο newsit.gr για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής πριν από την επίσκεψή του στο ιατρείο.

Ο ίδιος τον είδε για τελευταία φορά νωρίς του Σάββατου (05.09.2026), όπως περιγράφει, ο Γιώργος είχε ήδη εμφανίσει έντονη κόπωση και ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένος και όπως έμαθε αργότερα, το απόγευμα του Σαββάτου είχε ένα περιστατικό σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια. «Τη μέρα που πήγε στο ιατρείο αυτό ήταν τρεις μέρες άυπνος. Ήταν πολύ ταλαιπωρημένος, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήδη είχε εμφανίσει σημάδια όπου δεν έπρεπε να κάνει αυτή την θεραπεία».

Σύμφωνα με τον στενό του φίλο, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν οδηγούσε εδώ και αρκετό καιρό, ως εκ τούτου δεν πήγε μόνος του στο ιατρείο. Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να κάνει υποθέσεις για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

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«Δεν θα πω τώρα τι έκανε ο Γιώργος και τι είχε ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι έγινε και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω πράγματα που δεν έχω δει. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι πήγε εκεί κουρασμένος και άυπνος», ανέφερε ο φίλος του ερμηνευτή.

Ο στενός φίλος του τραγουδιστή υποστηρίζει ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Ο Γιώργος δεν είχε κάποιο θέμα υγείας. Είχε τα δικά του, όπως έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά δεν είχε κάποιο σοβαρό θέμα. Το τελευταίο διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί, ήταν απλά κουρασμένος. Αυτό μπορώ να σου πω με σιγουριά».

«Έχω κάνει κι εγώ τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης»

Αναφερόμενος στην πλασμαφαίρεση, ο στενός φίλος του καλλιτέχνη λέει ότι γνωρίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς έχει υποβληθεί και ο ίδιος σε αντίστοιχη θεραπεία στο παρελθόν.

«Ο συγκεκριμένος γιατρός έκανε κάποιες θεραπείες με το αίμα. Παίρνει το αίμα, το βάζει σε φυγοκέντρηση, βγάζει το πλάσμα από το αίμα και μετά βάζει το πλάσμα με βλαστοκύτταρα. Αυτή τη θεραπεία την έχω κάνει κι εγώ παλαιότερα», περιέγραψε μιλώντας στο newsit.gr.

Ο ίδιος εκφράζει την έντονη διαφωνία του με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση εξάντλησης υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη διαδικασία.

«Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο και κουρασμένο για τρεις μέρες, δεν πας να του κάνεις αυτό το πράγμα. Για οποιονδήποτε λόγο και να ήταν άυπνος, δεν μπορείς να κάνεις μία τέτοια διαδικασία σε έναν άνθρωπο που είναι σε αυτή την κατάσταση, κάτι που και η ίδια γιατρός είχε αντιληφθεί», τόνισε.

Στη συνέχεια κάνει τη δική του εκτίμηση για το τι μπορεί να συνέβη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι γιατρός και πως δεν γνωρίζει τα πραγματικά αίτια του θανάτου.

«Χωρίς να έχει βγει καμία απόφαση ή να έχει γίνει κάποια διάγνωση, εγώ μπορώ να σου πω τι φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει γίνει. Φοβάμαι ότι μπορεί να έπαθε θρόμβωση από αυτή τη διαδικασία, να βούλωσε κάποια αρτηρία και στη συνέχεια να βούλωσε κάποια άλλη, με αποτέλεσμα να πάθει ανακοπή. Αυτό όμως είναι δική μου εκτίμηση. Δεν είμαι γιατρός, δεν ήμουν εκεί και δεν μπορώ να ξέρω τι πραγματικά συνέβη», είπε στη συνέχεια.

Ο παιδικός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη εκφράζει, παράλληλα, τις επιφυλάξεις του για τον συγκεκριμένο γιατρό και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, λειτουργούσε.

«Δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα ότι ένας άνθρωπος που υποστηρίζει ότι κάνει “ολιστική ιατρική” μπορεί να αντιμετωπίζει έτσι έναν άνθρωπο. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τι σημαίνει ολιστική ιατρική. Εγώ ξέρω ότι η Ιατρική είναι Ιατρική».

Μάλιστα, αναφέρεται σε γνωστούς του που σύμφωνα με όσα του έχουν μεταφέρει, όπως λέει, είχαν επισκεφθεί τον συγκεκριμένο γιατρό και μιλά για το κόστος. «Δέκα άτομα που ξέρω έχουν πάει εκεί και είχαν όλοι περίπου το ίδιο πόρισμα. Πας εκεί, πληρώνεις 400 ευρώ την πρώτη επίσκεψη και μετά σου λέει για κάποιες βιταμίνες που υποτίθεται ότι τις έχει μόνο εκείνος από την Αμερική και κοστίζουν 600 ευρώ. Δηλαδή, την πρώτη φορά αφήνεις περίπου 1.000 ευρώ, χωρίς στην ουσία να σου έχει πει κάτι».

Ο ίδιος επαναλαμβάνει ότι δεν θέλει να παρουσιάσει ως βεβαιότητα κάτι που δεν γνωρίζει. «Δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρω τι έγινε. Δεν ήμουν εκεί. Μου έχουν πει διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν ξέρω».

Για τον ίδιο, το πιο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσει ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε μεγαλώσει και ήταν κοντά για τόσα χρόνια έφυγε τόσο ξαφνικά. «Τον είδα για τελευταία φορά το Σάββατο το πρωί και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έγινε. Σήμερα, που βλέπω τα δημοσιεύματα και μου έρχονται τηλέφωνα και με ρωτούν, πάλι δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αγαπητός σε όλους μας. Κανένας δεν περίμενε ότι θα φύγει τόσο γρήγορα και με αυτόν τον τρόπο», καταλήγει.

Την ώρα που οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI κάνουν φύλλο και φτερό το ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου βρέθηκε ο λαϊκός τραγουδιστής, τις οικίες των γιατρών αλλά και το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, αναζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του, οι άνθρωποί του προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Για πολλούς ήταν ο αγαπημένος τους τραγουδιστής, για άλλους ένας καλός συνάδελφος. Για κάποιους, όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν φίλος, άνθρωπος της ζωής τους και οικογένεια.

Ανάμεσά τους και ο στενός φίλος του, ο οποίος σήμερα προσπαθεί να διαχειριστεί όχι μόνο την απώλεια ενός ανθρώπου με τον οποίο μεγάλωσε, αλλά και τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα για τις τελευταίες ώρες της ζωής του.