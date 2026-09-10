Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Ένας διασώστης και ένας πολίτης «έδωσαν» τους γιατρούς – «Προσπαθούσαν να αποσυνδέσουν το μηχάνημα για να κρύψουν τα ίχνη»

Δύο καταθέσεις οδήγησαν στην άκρη του νήματος στην υπόθεση θανάτου του Γιώργο Μαζωνάκη
Το ιατρείο στην οδό Καρνεαδου στο Κολωνακι - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Το ιατρείο στην οδό Καρνεαδου στο Κολωνακι - ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μπορεί από τη μεριά των γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, να ειπώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «έσβησε» πριν ξεκινήσει η θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ωστόσο ένας διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τον αγαπημένο καλλιτέχνη, οδήγησε τους αστυνομικούς στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit.gr ένας παρατηρητικός διασώστης, είδε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε την στιγμή που έφτασε το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί το καθάριζαν και προσπαθούσαν να το αποσυνδέσουν, προφανώς σε μία προσπάθεια να κρύψουν τα ίχνη τους και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Το σενάριο που εξετάζεται, είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης να άφησε την τελευταία του πνοή πριν φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι γιατροί να προσπαθούσαν χωρίς απεινιδωτή να τον επαναφέρουν.

Ο πολίτης που έλυσε τον «γρίφο» για την ώρα που έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr οι αστυνομικοί που έφτασαν για έρευνα στο ιατρείο του Κολωνακίου, αναζητούσαν την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα από το υλικό της κάμερας ασφαλείας. Ωστόσο, έψαχναν το υλικό που καταγράφηκε γύρω στις 16.00 το απόγευμα, αφού τότε τους είχε πει η γιατρός ότι πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί.

Οι αστυνομικοί δε μπορούσαν να βρουν το υλικό με την είσοδο του καλλιτέχνη… Τότε, ένας πολίτης που παρατηρούσε τις έρευνες, έλυσε το μυστήριο…

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης είπε στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι στο ιατρείο (και όχι μετά τις 16.00 που έλεγε η γιατρός)…

Κάπως έτσι, οι αστυνομικοί έψαξαν με τη σωστή ώρα και βρήκαν ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης, έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου, γύρω στις 13.30…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
126
124
119
114
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ζούσε, του χορηγήσαμε οξυγόνο» - Τι λέει ο διασώστης που εντόπισε τον τραγουδιστή μέσα στην κλινική
«Οι δύο γιατροί μας είπαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για μια θεραπεία και πριν ξεκινήσει υπέστη καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκινήσανε να κάνουν και αυτοί προσπάθειες αναζωογόνησης» λέει ο διασώστης που μετέφερε τον τραγουδιστή στο Ελπίς
Γιώργος Μαζωνάκης
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Τον είδα το Σάββατο, ήταν τρεις μέρες άυπνος, δεν ήταν καλά» λέει στενός φίλος του στο newsit.gr
Στενός φίλος του καλλιτέχνη μιλώντας στο newsit.gr αποκάλυψε ότι και ο ίδιος είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση - «Φοβάμαι ότι μπορεί να έπαθε θρόμβωση, να βούλωσε κάποια αρτηρία»
Γιώργος Μαζωνάκης 7
Αργολίδα: Πέθανε ο ιερέας που είχε καταρρεύσει στη διάρκεια της θείας λειτουργίας τον Αύγουστο
Το μεσημέρι, μετά από έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει
Εκοιμήθη ο εφημέριος του Αγίου Δημητρίου στην Πουλλακίδα Αργολίδας
Newsit logo
Newsit logo