Γιώργος Μαζωνάκης: Ένας διασώστης και ένας πολίτης «έδωσαν» τους γιατρούς – «Προσπαθούσαν να αποσυνδέσουν το μηχάνημα για να κρύψουν τα ίχνη»

Μπορεί από τη μεριά των γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, να ειπώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «έσβησε» πριν ξεκινήσει η θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ωστόσο ένας διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τον αγαπημένο καλλιτέχνη, οδήγησε τους αστυνομικούς στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit.gr ένας παρατηρητικός διασώστης, είδε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε την στιγμή που έφτασε το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί το καθάριζαν και προσπαθούσαν να το αποσυνδέσουν, προφανώς σε μία προσπάθεια να κρύψουν τα ίχνη τους και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

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Το σενάριο που εξετάζεται, είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης να άφησε την τελευταία του πνοή πριν φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι γιατροί να προσπαθούσαν χωρίς απεινιδωτή να τον επαναφέρουν.

Ο πολίτης που έλυσε τον «γρίφο» για την ώρα που έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr οι αστυνομικοί που έφτασαν για έρευνα στο ιατρείο του Κολωνακίου, αναζητούσαν την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα από το υλικό της κάμερας ασφαλείας. Ωστόσο, έψαχναν το υλικό που καταγράφηκε γύρω στις 16.00 το απόγευμα, αφού τότε τους είχε πει η γιατρός ότι πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί.

Οι αστυνομικοί δε μπορούσαν να βρουν το υλικό με την είσοδο του καλλιτέχνη… Τότε, ένας πολίτης που παρατηρούσε τις έρευνες, έλυσε το μυστήριο…

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης είπε στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι στο ιατρείο (και όχι μετά τις 16.00 που έλεγε η γιατρός)…

Κάπως έτσι, οι αστυνομικοί έψαξαν με τη σωστή ώρα και βρήκαν ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης, έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου, γύρω στις 13.30…