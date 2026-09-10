Ελλάδα

Γρεβενά: 24χρονος έκρυβε 46 κιλά κάνναβη στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου – Βίντεο και φωτογραφίες

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα λίγες ώρες νωρίτερα χωρίς να έχει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα
Εντοπίστηκαν 46 κιλά κάνναβης σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στα Γρεβενά
Τα ναρκωτικά που κατάσχεσε η αστυνομία στα Γρεβενά / πηγή φωτογραφίας ελληνική αστυνομία
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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 24χρονο αλλοδαπό στα Γρεβενά. Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό αλλοδαπό να κινείται ύποπτα σε περιοχή της Καστοριάς με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Τον ακολούθησαν μέχρι τα Γρεβενά και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι, μετέφερε μία βαλίτσα και δύο τσάντες που περιείχαν συνολικά 40 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 45 κιλών και 630 γραμμαρίων και ένα τσιγάρο κάνναβης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα λίγες ώρες νωρίτερα χωρίς να έχει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στη συνέχεια παρέλαβε από περιοχή της Καστοριάς το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν φορτωμένο με ναρκωτικά, προκειμένου να τα μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 45 κιλών και 630 γραμμαρίων,

– Ένα τσιγάρο κάνναβης,

– Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών,

– Δύο κινητά τηλέφωνα,

– Δύο κάρτες SIM και

– 70 ευρώ.

Εντοπίστηκαν 46 κιλά κάνναβης σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στα Γρεβενά
Το αυτοκίνητο του 24χρονου, στο πορτμπαγκάζ του οποίου βρέθηκαν 46 κιλά κάνναβης / πηγή φωτογραφίας ελληνική αστυνομία

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Ο 24χρονος, με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκε στην κυρία εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

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