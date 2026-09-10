Γρεβενά: 24χρονος έκρυβε 46 κιλά κάνναβη στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου – Βίντεο και φωτογραφίες

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 24χρονο αλλοδαπό στα Γρεβενά. Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό αλλοδαπό να κινείται ύποπτα σε περιοχή της Καστοριάς με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

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Τον ακολούθησαν μέχρι τα Γρεβενά και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι, μετέφερε μία βαλίτσα και δύο τσάντες που περιείχαν συνολικά 40 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 45 κιλών και 630 γραμμαρίων και ένα τσιγάρο κάνναβης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα λίγες ώρες νωρίτερα χωρίς να έχει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στη συνέχεια παρέλαβε από περιοχή της Καστοριάς το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν φορτωμένο με ναρκωτικά, προκειμένου να τα μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας.

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Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 45 κιλών και 630 γραμμαρίων,

– Ένα τσιγάρο κάνναβης,

– Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών,

– Δύο κινητά τηλέφωνα,

– Δύο κάρτες SIM και

– 70 ευρώ.