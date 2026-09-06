Φωτιά στο Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 11 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (6/9/2026), στις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ήδη ενισχυθεί, ενώ στάλθηκε και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Πλέον η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Τανάγρα Βοιωτίας επιχειρούν πλέον 55 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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Επίσης ο Δήμος Τανάγρας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας και επιχειρούν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Στις 13:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, που παρέχει εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονίζεται αποτελεσματικά η επιχείρηση.