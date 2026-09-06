Ελλάδα

Φωτιά στο Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 11 εναέρια

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση
φωτια κλειδι ταναγρας
Η φωτιά στο Κλειδί Τανάγρας / forecastweathergreece
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (6/9/2026), στις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ήδη ενισχυθεί, ενώ στάλθηκε και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Πλέον η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Τανάγρα Βοιωτίας επιχειρούν πλέον 55 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης ο Δήμος Τανάγρας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 13:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, που παρέχει εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονίζεται αποτελεσματικά η επιχείρηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
382
170
167
131
129
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νεκρός ο 27χρονος που νοσηλευόταν μετά από καβγά σε μπαρ στα Γιαννιτσά - Είχε πέσει στο έδαφος μετά από μπουνιά από 26χρονο
Ο 26χρονος δράστης είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του και η κατηγορία του αναμένεται να αλλάξει μετά τον θάνατο του 27χρονου
γιαννιτσα
Τα Τζουμέρκα αποχαιρετούν τον σμήναγο Δημήτρη Πέτρου που έπεσε με το Phantom στην Τανάγρα - «Όλοι θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου»
«Όταν ήταν να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στη γιαγιά του και της έλεγε να βγει έξω από το σπίτι για να την χαιρετήσει από τον ουρανό», αποκάλυψε ο δήμαρχος Β. Τζουμέρκων
Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου
Πενθεί ο Πύργος για τον θάνατο του χειριστή Ιωάννη Μπλέσια στην Τανάγρα - Γιος τεχνικού της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας ενός αγοριού
Όλοι περιγράφουν έναν άνθρωπο που αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του και πάνω απ’ όλα τους ουρανούς, τους οποίους είχε επιλέξει ως επαγγελματική πορεία
Ιωάννης Μπλέσιας
Π. Σταμπουλίδης στο Hellenic Growth Agora: «Στόχος η συμμετοχή μας στα σχήματα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων ώστε να επιστρέφουμε στην κοινωνία την υπεραξία που δημιουργείται»
Η επιστροφή της υπεραξίας από τις αξιοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕθΑΤ) στους πολίτες, αποτελεί...
Παναγιώτης Σταμπουλίδης
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για την Υγεία - Προληπτικές εξετάσεις, αναβάθμιση υποδομών και στήριξη υγειονομικών
Διπλή επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς, δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχος και συστήματα παρακολούθησης γλυκόζης μέσα στις νέες παροχές που ανακοινώθηκαν
Διάδρομος νοσοκομείου
Τα επικρατέστερα σενάρια για τα αίτια της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα - Τεχνική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος
Τα μαύρα και καμένα συντρίμμια του Phantom βρίσκονται ακόμα στην περιοχή και οι αρχές τα συλλέγουν αργά και προσεκτικά, προσπαθώντας να μην χαθεί κανένα πολύτιμο στοιχείο
ταναγρα πιλοτοι
24
Newsit logo
Newsit logo