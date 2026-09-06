Τανάγρα: Στο «μικροσκόπιο» τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom – Η κρίσιμη δεξιά στροφή και τα τεχνικά δεδομένα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εντατικές έρευνες των αρχών προκειμένου να «πέσει φως» στα αίτια της σοκαριστικής συντριβής του Phantom στην Athens Flying Week στην Τανάγρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο χειριστών, του Ιωάννη Μπλέσια και του Δημητρίου Πέτρου. Τα ερωτήματα για το τι πήγε λάθος κατά τη διάρκεια της πτήσης πληθαίνουν με τη βασική απορία να είναι η εξής: ανθρώπινο λάθος ή τεχνική βλάβη;

Βασικό σημείο που θα ερευνηθεί είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του F-4E Phantom II στην Athens Flying Week της Τανάγρας, με όλα τα σενάρια για την αιτία που μπορεί να οδήγησε στη συντριβή του να μπαίνουν στο «μικροσκόπιο».

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Η πτήση από τη στιγμή της απογείωσης μέχρι και τη συντριβή του μαχητικού διήρκεσε λιγότερο από 2 λεπτά και έχει καταγραφεί σε σημαντικό αριθμό βίντεο που θα μελετηθούν εξονυχιστικά. Επιπλέον στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.

Τα συντρίμμια, τα τεχνικά δεδομένα, οι επικοινωνίες, το ιστορικό του αεροσκάφους, αλλά και το πλούσιο οπτικό υλικό από τις δεκάδες κάμερες που κατέγραφαν την επίδειξη αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της έρευνας.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης, οποιαδήποτε αναφορά σε αίτιο του δυστυχήματος δεν μπορεί παρά να αποτελεί υπόθεση εργασίας. Ωστόσο, έμπειροι Ιπτάμενοι με χιλιάδες ώρες στο F-4, με τους οποίους συνομίλησε το OnAlert, εξηγούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Phantom και κυρίως γιατί ένας ελιγμός με μεγάλη κλίση και αυξημένα g σε μικρό ύψος αποτελεί μια από τις πλέον απαιτητικές καταστάσεις για το συγκεκριμένο μαχητικό.

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A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Το σενάριο της επίδειξης

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, το σενάριο της επίδειξης είχε σχεδιαστεί με συγκεκριμένες παραμέτρους και προκαθορισμένα ύψη και ταχύτητες.

Μετά την απογείωση, το Phantom θα περνούσε κάθετα πάνω από τον διάδρομο και στη συνέχεια θα ανέβαινε περίπου στα 2.000 πόδια. Από εκεί θα άρχιζε την κάθοδο, εκτελώντας ελιγμό με δεξιά στροφή, προκειμένου να επανέλθει επί πορείας του διαδρόμου. Πράγματι το μαχητικό πέρασε με εντυπωσιακή ισχύ κάθετα πάνω από τον διάδρομο και έστρεψε δεξιά.

Το επόμενο σκέλος της επίδειξης προέβλεπε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό πέρασμα. Το F-4 θα ευθυγραμμιζόταν με τον διάδρομο και θα περνούσε πάνω από αυτόν σε ύψος περίπου 300 ποδών, δηλαδή περίπου 100 μέτρα, με ταχύτητα περίπου 550 μιλίων την ώρα με σκοπό να κάνει ταχεία άνοδο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Το αεροσκάφος βρισκόταν στη δεξιά στροφή, στο κατερχόμενο τμήμα του ελιγμού, όταν η τροχιά του το έφερε προς το έδαφος. Βίντεο που έχουν καταγράψει τη συντριβή δείχνουν το Phantom σε χαμηλό ύψος και με σημαντική κλίση λίγο πριν από την πρόσκρουση.

Η «ενέργεια» του Phantom και η κρίσιμη δεξιά στροφή

Ιπτάμενοι, που έχουν περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας τους στο cockpit του Phantom, επισημαίνουν στο OnAlert ότι για να κατανοήσει κανείς τι μπορεί να συμβεί σε έναν τέτοιο ελιγμό πρέπει να αντιληφθεί πρώτα την έννοια της «ενεργειακής κατάστασης» του αεροσκάφους.

Στα μαχητικά, ταχύτητα και ύψος αποτελούν ουσιαστικά δύο παραμέτρους οι οποίες ανταλλάσσονται συνεχώς. Ένα αεροσκάφος μπορεί να μετατρέψει ταχύτητα σε ύψος και αντίστροφα. Όταν όμως βρίσκεται σε στροφή μεγάλης κλίσης, η κατάσταση γίνεται πολύ πιο απαιτητική.

Όσο αυξάνεται η κλίση τόσο μεγαλύτερη άντωση πρέπει να παραχθεί για να διατηρηθεί το ύψος. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη φόρτιση σε g και, αναλόγως των παραμέτρων της πτήσης, αύξηση της απαιτούμενης γωνίας προσβολής.

«Το Phantom θέλει συνεχώς να γνωρίζεις πού βρίσκεσαι ενεργειακά», είναι ο τρόπος με τον οποίο το περιγράφουν χειριστές με μεγάλη εμπειρία στον τύπο. Σε έναν ελιγμό που εξελίσσεται σε μεγάλο ύψος υπάρχει περιθώριο. Σε ύψος μερικών εκατοντάδων ποδών όμως, κάθε απώλεια ύψους αποκτά εντελώς διαφορετική σημασία.

Το Phantom δεν συγχωρεί εύκολα

Το F-4 είναι ένα αεροσκάφος με εξαιρετικές επιδόσεις, τεράστια ισχύ και μοναδική επιχειρησιακή ιστορία. Ταυτόχρονα όμως έχει συγκεκριμένες αεροδυναμικές ιδιαιτερότητες τις οποίες οι χειριστές του γνωρίζουν πολύ καλά.

Το ίδιο το εγχειρίδιο πτήσης του F-4E περιγράφει ότι όσο αυξάνεται η γωνία προσβολής μεταβάλλεται σημαντικά η συμπεριφορά του αεροσκάφους, με χαρακτηριστικά όπως το adverse yaw και το έντονο dihedral effect να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Σε υψηλές γωνίες προσβολής, οι εντολές στα πηδάλια δεν έχουν απαραίτητα το αποτέλεσμα που θα περίμενε κάποιος.

Παλαιοί χειριστές Phantom περιγράφουν χαρακτηριστικά ότι σε υψηλό angle of attack η χρήση aileron μπορεί να προκαλέσει εκτροπή της μύτης αντίθετα από την επιθυμητή κατεύθυνση, γι’ αυτό και το rudder αποκτά καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της κλίσης. Πρόκειται για μια από τις γνωστότερες ιδιομορφίες του F-4.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο προκάλεσε το χθεσινό δυστύχημα. Σημαίνει όμως ότι οι παράμετροι γωνίας προσβολής, κλίσης, g, ταχύτητας και ύψους στα τελευταία δευτερόλεπτα αποτελούν κρίσιμα δεδομένα για τους ερευνητές.