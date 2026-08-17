Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (17.08.26) σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Αιτωλοακαρνανία.

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούνται από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά τις 16:00.