Ελλάδα

Φωτιά στο Νέο Κόσμο: Ένας νεκρός βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός φέρεται να ανήκει σε άντρα περίπου 40 - 45 ετών
Νέος Κόσμος
Κλαούντιο Σούμπασι
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνθρωπος την Δευτέρα (31.08.2026) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε όροφο κτιρίου στο Νέο Κόσμο. Κατά την κατάσβεσή της οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν μια σορό αγνώστων στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ανήκει σε 51χρονο άντρα ο οποίος διέμενε μόνο στο διαμέρισμα της οδού Εκαταίου.

Το απανθρακωμένο σώμα του άτυχου άντρα εντοπίστηκε στην κουζίνα του σπιτιού.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

neos kosmos
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

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