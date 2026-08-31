Φωτιά στο Νέο Κόσμο: Ένας νεκρός βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνθρωπος την Δευτέρα (31.08.2026) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε όροφο κτιρίου στο Νέο Κόσμο. Κατά την κατάσβεσή της οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν μια σορό αγνώστων στοιχείων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ανήκει σε 51χρονο άντρα ο οποίος διέμενε μόνο στο διαμέρισμα της οδού Εκαταίου.

Το απανθρακωμένο σώμα του άτυχου άντρα εντοπίστηκε στην κουζίνα του σπιτιού.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στο Νέο Κόσμο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2026

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.