Ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο – Νέα αναβολή για τις 3 Σεπτεμβρίου

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα δικαστεί τελικά ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος για την υπόθεση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος δεν έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο για την υπόθεση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο του, Λ. Αθανασόπουλο.

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Ο συνήγορος του κλαρινίστα δήλωσε στο δικαστήριο ότι εχθές ο Άρης Μουγκοπέτρος υπεβλήθη σε αιματολογική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποσότητα του αλκοόλ στο αίμα του, καθώς η μέτρηση της Αστυνομίας έγινε με εισπνοή.

Όπως εξήγησε, ο συνήγορος του μουσικού, το αποτέλεσμα της αιματολογικής εξέτασης θα είναι έτοιμο σε δέκα ημέρες και γι αυτό ζήτησε την αναβολή της δίκης.

«Υπήρχε μία αμφισβήτηση εκ μέρους του δεδομένου ότι η κατανάλωση αλκοόλ ήταν τρεις ώρες πριν την μέτρηση. Του πρότεινα χθες να πάει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και να κάνει την εξέταση”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασοπουλος.

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​Ο δικηγόρος χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα καθημερινό παράπτωμα: «Πήραμε μια αναβολή. Είναι ένα ήσσονος σημασίας αδίκημα, καθημερινό, και περιμένουμε να δικαστεί όταν έρθει η ώρα, χωρίς να είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά ιδιαιτέρως την επικαιρότητα.

Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Κακώς βεβαίως, θα πρέπει να το αποφεύγουμε γιατί μπορεί να έχει άσχημα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό για να προσλαμβάνει τέτοιες διαστάσεις στην ειδησεογραφία».

«Ορθώς ζήτησε συγγνώμη – Παραδέχθηκε την πράξη του»

​Αναφερόμενος στην ανάρτηση μεταμέλειας του Άρη Μουγκοπέτρου προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Αθανασόπουλος σημείωσε: «Ορθώς την έκανε, διότι όταν εξήλθε από την Ευελπίδων ήταν λίγο εκνευρισμένος και κακώς αντέδρασε έτσι. Βεβαίως έχει μετανιώσει για ό,τι έγινε. Παραδέχθηκε το αδίκημα καθώς προκύπτει από τις μετρήσεις. Αν και είχαν παρέλθει πολλές ώρες από την κατανάλωση και θεωρούσε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, η μέτρηση έδειξε την παράβαση».

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του κατηγορούμενου μουσικού και δόθηκε αναβολή για την προσεχή Πέμπτη. Το δεύτερο αίτημα αναβολής ζητήθηκε από το συνήγορο του Α. Μουγκοπέτρου, προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει την απολογία του γνωστού κλαρινίστα, που πέρυσι τραυματίστηκε βαριά στα άνω άκρα από φωτοβολίδα που έσκασε δίπλα του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Κουκακίου, να οδηγεί μεθυσμένος. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 250 ημέρες, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1375 ευρώ.