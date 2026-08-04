Πειραιάς: Έσβησε η φωτιά στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου

Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε εργοτάξιο στον υπόγειο χώρο των δικαστηρίων στον Πειραιά, στη συμβολή οδών Μεθώνης και Φωκίωνος.

Στο σημείο της φωτιάς στο Δικαστικό Μέγαρο στον Πειραιά, επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης βρέθηκαν και εθελοντές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.