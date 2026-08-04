Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Θεσπρωτία – Σώθηκε σπίτι που περικυκλώθηκε από τις φλόγες

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) σε αγροτοδασική βλάστηση στον Πλαταριά Θεσπρωτίας.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Θεσπρωτία, επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
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Καθοριστική ήταν η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν να προστατεύσουν ένα σπίτι που είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς στο κτίσμα.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας .