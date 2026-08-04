Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Θεσπρωτία – Σώθηκε σπίτι που περικυκλώθηκε από τις φλόγες

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) σε αγροτοδασική βλάστηση στον Πλαταριά Θεσπρωτίας.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Θεσπρωτία, επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

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Καθοριστική ήταν η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν να προστατεύσουν ένα σπίτι που είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς στο κτίσμα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2026

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας .